越共中央书记处常务书记陈锦秀会见柬埔寨国会主席昆索达莉亲王

越通社河内——越通社特派记者报道，在对柬埔寨王国进行正式访问期间，当地时间4月10日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在首都金边会见了柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）。



陈锦秀强调，越南党和国家始终将对柬友好关系置于优先地位，并将在未来一段时间内继续支持两国国会加强合作。



陈锦秀对柬埔寨人民近年来取得的巨大成就表示祝贺，并坚信，在柬埔寨人民党的领导下，柬埔寨人民将在和平、稳定、独立与繁荣国家的建设与发展事业中，不断取得更多新的、更大的成就。



柬埔寨国会主席昆索达莉亲王对越南尽管面对国际和地区局势的复杂形势，但在过去一段时间内仍然取得的巨大成就表示祝贺；高度评价越南在精简机构方面取得的成功。柬埔寨国会主席相信，在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党英明领导和远见卓识下，兄弟般的越南国家将继续稳步推动经济社会发展，朝着实现到2030年发展成为拥有现代化工业的中等偏上收入国家，到2045年发展成为高收入发达国家的目标迈进。



柬埔寨国会主席高度评价两国国会发挥立法机构在促进双边关系中的作用，加强两国友好议员小组、青年议员及女性议员之间的交流，旨在促进立法、监督及决定国家重大事务等领域的专业经验。



会见现场。图自越通社

在国际和地区形势复杂、多变且难以预料的背景下，昆索达莉亲王强调，两国之间的友谊与团结永不动摇；希望双方继续加强团结，保持经常性磋商和密切配合，旨在维护各自国家的合法利益，同时保持和平稳定的环境，凝心聚力谋发展。



越共中央书记处常务书记陈锦秀建议双方继续保持经常性的高层接触与交流，并维持各渠道的合作机制；希望柬埔寨国会继续与越南国会紧密配合，进一步发挥两国立法机构的作用；推动两国各部委、行业、地方及企业积极有效地落实已签署的各项条约、协议和协定；在多边论坛，特别是地区和国际议会论坛上继续紧密协作、相互支持。



双方一致同意朝着全面、可持续和互惠互利的方向加强两国经济互联互通。加强在贸易、投资、基础设施、金融银行及供应链等领域的联系，为两国企业扩大合作创造便利条件，力争早日实现双边贸易额达200亿美元的目标，使之与两国经济潜力、优势相匹配。



双方重申国防安全合作是两国关系的重要支柱之一，一致同意加强该领域中的合作；同意坚持不让任何第三方利用本国领土从事反对另一国的活动的原则，从而为建设和平、稳定、合作与发展的边界线作出贡献，满足两国根本和长远利益。（完）