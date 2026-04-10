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国会主席陈青敏向国会三个机构党组书记颁发任命决定

4月10日下午，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开会议，宣布并向国会三个机构党组书记颁发任命决定。

国会主席陈青敏向2025-2030年任期国会下属机构党委书记颁发决定并赠送鲜花。图自越通社
国会主席陈青敏向2025-2030年任期国会下属机构党委书记颁发决定并赠送鲜花。图自越通社

越通社河内——4月10日下午，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开会议，宣布并向国会三个机构党组书记颁发任命决定。

根据国会党组常委会的决定：潘志孝任法律与司法委员会党组书记，黎氏娥任民愿与监督委员会党组书记，阮友义任国家审计署党组书记。

陈青敏在会议上对获任命的干部表示祝贺。他指出，上述同志均具备丰富工作经验、坚定的政治立场、良好的道德品质，并一贯出色完成各项任务。

陈青敏要求各党组书记迅速进入工作状态，集中领导、指导高效落实各项任务，满足中央、政治局、书记处及国会党组在新形势下的要求，重点抓好越共十四大决议及中央会议相关结论的贯彻落实。

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国会主席陈青敏发表讲话 图自越通社

他强调，要建立科学、明确的工作规章，将提升专业工作质量与党建工作相结合，严明纪律和行政规矩，积极创新工作方式，推动数字化转型和人工智能应用，不断提高运行效能。

陈青敏指出，工作成效必须以具体成果和每名干部、党员的实际贡献来衡量，每一项决策都应转化为清晰、务实的行动与结果。

代表获任命干部发言时，国家审计长阮友义对政治局、书记处及国会党组的信任表示感谢。他表示将认真领会并全面落实各项指示，努力完成交付的任务。（完）

越通社
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