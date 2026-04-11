时政

越南大力支持多边贸易体制

4月10日，越南常驻世界贸易组织（WTO）代表团团长梅潘勇大使会见了世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。双方就世贸组织第14届部长级会议（MC14）的结果及该组织未来的工作方向进行了交流。越南代表再次重申了越南对多边贸易体制的支持。

越南常驻世界贸易组织代表团团长梅潘勇大使会见世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉。图自越通社
越南常驻世界贸易组织代表团团长梅潘勇大使会见世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉。图自越通社

越通社河内——4月10日，越南常驻世界贸易组织（WTO）代表团团长梅潘勇大使会见了世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。双方就世贸组织第14届部长级会议（MC14）的结果及该组织未来的工作方向进行了交流。越南代表再次重申了越南对多边贸易体制的支持。

梅潘勇大使强调，尽管MC14取得的结果仍有限，但会议仍释放出许多积极且令人鼓舞的信号。梅潘勇大使表示，各成员对总干事的领导作用以及多边贸易体制表示大力支持。此外，各成员在整个谈判过程中积极、实质且持续的参与，体现了国际社会对世贸组织未来的深切关注。

梅潘勇大使再次重申了越南的一贯立场，并表示越南始终是世贸组织的积极且负责任成员，全面参与各项活动、讨论会及花絮活动，并经常在各大谈判议程中发表讲话并作出贡献。越南坚定支持世贸组织的核心原则，包括协商一致原则、最惠国待遇（MFN）、给予发展中国家的特殊和差别待遇，以及确保成员间公平竞争的环境。越南大使强调，对越南而言，世贸组织在制定稳定、可预测且公平的贸易规则方面继续发挥着特别重要的作用，从而有助于维护各成员尤其是发展中国家的正当利益。

借此机会，梅潘勇大使还向世贸组织总干事介绍了越南在国际经济集成方面的最新进展，其中包括参与世贸组织的一些重要倡议和进程。

世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉表示，目前的当务之急是保持“雅温得精神”（Yaoundé spirit，即世贸组织各成员的努力与决心），继续完成各项谈判中的未竟事宜，而非开辟新课题。她认为，未完成的工作需在日内瓦继续推进，目标是在接下来的世贸组织总理事会会议上尽快取得实质性进展。

世贸组织总干事对越南日益主动、开放的参与方式给予积极评价，同时对越南在世贸组织中所作出的切实贡献给予认可与欢迎。恩戈齐·奥孔乔-伊维拉女士还强调了继续推动延长电子商务免征关税暂缓期、处理《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS协定）中的“非违约之诉及其他情况”问题，以及保持主要成员间谈判势头的重要性。（完）

越通社
#世贸组织 #多边贸易 #雅温得魂 #电子商务 #知识产权 #贸易公平
关注 VietnamPlus

融入国际

从决议到实践

相关新闻

恰帕斯州经济与劳动部部长邀请阮文海大使到访该部，感谢大使对该州的访问，并就具体化双方讨论的合作内容进行交流分享。图自越通社

越南推动与墨西哥地方政府的贸易对接

越南驻墨西哥大使阮文海同大使馆工作代表团于4月5日至8日对恰帕斯州进行工作访问，旨在寻求在多个领域，特别是贸易、旅游和农业领域的合作机遇。

截至2026年3月中旬，越南大米出口量约达174万吨，同比增长2.3%。图自越通社

充分利用自由贸易协定，扩大大米出口市场

在全球大米市场因地缘政治冲突、全球供应增加及竞争压力日益增大而剧烈波动的背景下，越南大米产业正面临需要调整发展战略的迫切要求，必须推动市场多元化、提升质量及增加产品价值。

更多

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。图自越通社

推动越老柬合作关系全面发展

在为期2天的工作访问中，陈锦秀一行在老柬两国开展了20多项活动。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠表示，此次访问取得了圆满成功，并具有深远意义。

中共第二十届中央委员、广西壮族自治区党委副书记、自治区人民政府主席、党组书记韦韬。图自越通社

广西加强与越南的“三联通”

作为与越南有着密切关系、合作高效的地区之一，中国广西壮族自治区正通过基础设施建设的“硬联通”、经贸投资的“软联通”以及人文交流的“民心联通”等多领域，大力推动与越南的交流合作。

陈锦秀会见柬埔寨首相洪玛奈 图自越通社

陈锦秀会见柬埔寨首相洪玛奈

据越通社特派记者报道，4月10日，在对柬埔寨进行正式访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在首都金边会见了柬埔寨首相洪玛奈。

中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平。图自越通社

把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处

在越共中央总书记、国家主席苏林访华前夕，接受越通社驻北京记者的采访时，中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平强调，此访把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处，推动两国战略意义的命运共同体建设。