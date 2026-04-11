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80名个人和141家旅游企业在2026年越南国际旅游展上获得表彰

在2026年越南国际旅游展（VITM 2026）框架内， 4月10日下午，来自全国各省市及相关行业的80名个人和141家旅游企业因2025年取得了卓越成就，为越南旅游业的增长与发展作出了积极贡献而获得越南旅游协会的表彰。

80名个人和141家旅游企业在2026年越南国际旅游展上获得表彰。图自越通社
80名个人和141家旅游企业在2026年越南国际旅游展上获得表彰。图自越通社

越通社河内——在2026年越南国际旅游展（VITM 2026）框架内， 4月10日下午，来自全国各省市及相关行业的80名个人和141家旅游企业因2025年取得了卓越成就，为越南旅游业的增长与发展作出了积极贡献而获得越南旅游协会的表彰。

越南旅游协会常务副主席高氏玉兰在仪式上表示，表彰优秀组织、企业和个人为国内外游客选择使用全国各省市具有质量、威望和品牌的旅游企业服务提供参考依据。这也是整个旅游业选择与表彰为越南旅游协会以及各省市旅游协会作出积极贡献的组织和个人的机会。

一年来，越南旅游协会与各专业分会及各省市旅游协会联合举行了多场国内外旅游宣传、推广和刺激消费活动，助力越南旅游业实现突破性发展。因此，2025年越南旅游业创下新纪录，接待国际游客超过2150万人次，较2024年增长逾20%，接待国内游客逾1.355亿人次，旅游总收入突破100万亿越盾大关。凭借这些数字，旅游业已成为经济发展的亮点，越南也被列入全球旅游增长最快的国家之列。

获得表彰的集体和个人是促进创新竞赛、应用新技术、推动旅游业更强劲发展、使旅游业早日发展成为越南拳头经济产业的先锋力量。


在仪式上，越南旅游协会正式启动了以“数字化转型与绿色增长时代中的越南旅游”为主题的2026年旅游业竞赛活动。预计，2026年越南旅游协会奖（VITA Awards 2026）的颁奖仪式将于2026年7月9日（越南旅游业成立纪念日）举行。（完）

越通社
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