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林同省美奈跻身2026年全球热门旅游目的地榜单

旅游平台 Booking.com 近日将越南林同省美奈（Mũi Né）评选为2026年趋势目的地之一。美奈凭借其“超现实”的景观、宁静的生活节奏以及作为海上运动“天堂”的独特优势脱颖而出。

美奈海滩。图自越通社
美奈海滩。图自越通社

越通社河内——旅游平台 Booking.com 近日将越南林同省美奈（Mũi Né）评选为2026年趋势目的地之一。美奈凭借其“超现实”的景观、宁静的生活节奏以及作为海上运动“天堂”的独特优势脱颖而出。

根据4月8日发布的第10份《旅游预测报告》（Travel Predictions），Booking.com认为2026年将进入“自我时代”（The Era of You），游客正从关注“去哪儿”转向“什么适合我”。在这一趋势下，美奈因其从度假到探索的高度个性化体验，荣登全球十大热门目的地榜单。

该榜单基于搜索量、预订数据以及对多个市场数万名游客的调研。拥有独特自然风光、本土体验和探索元素的地点被优先考虑。

Booking.com 越南总监布拉瓦南·阿鲁尔乔蒂（Branavan Aruljothi）表示，美奈的入选反映了日益明显的个性化旅游需求。他认为，美奈提供了多元化的体验生态系统，允许游客根据个人偏好定制行程，符合于新的旅游趋势。

美奈不仅吸引国际游客，在国内市场上也位列越南游客搜索量最高的前十个目的地。

《国家地理》杂志曾评价，美奈已从一个渔村转型为东南亚领先的海上运动中心之一。漫长的海岸线、稳定的风力及独特的地形，使其成为风筝冲浪及水上运动爱好者的首选。

美奈自1995年全日食现象吸引数千名游客以来开始声名大噪。此后，这里沿海度假村林立，发展迅速。

目前，美奈国家旅游区拥有600多家住宿设施，近1.8万间客房。除了景观，美奈的当地文化体验也极具吸引力，如渔村、海鲜市场以及收藏有数千具鲸鱼骨骼的万水秀（Vạn Thủy Tú）遗迹。

在2026年的排行榜中，美奈与毕尔巴鄂、费城、广州等国际城市并列。这彰显了越南在全球旅游版图上日益增强的吸引力。此前，在谷歌2025 年度热搜榜中，美奈在最受欢迎目的地榜单中位列第三，仅次于大叻和安江。

凭借独一无二的美丽景观、特色的渔村文化和有趣的极限运动体验，美奈无愧为2026年引领个性化探索趋势的顶级目的地。（完）

越通社
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