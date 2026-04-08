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越南：全球动荡背景下的安全目的地

在出行成本增加的背景下，具备交通便利及价格优势的目的地正显现出明显竞争优势，而越南正有效利用这一趋势。对于众多国际游客而言，如今的越南不仅是极具吸引力的目的地，更以友善、热情和安全著称，这些核心价值已成为影响游客选择行为的决定性因素。

占婆岛海滩。图自越通社
占婆岛海滩。图自越通社

越通社河内——在出行成本增加的背景下，具备交通便利及价格优势的目的地正显现出明显竞争优势，而越南正有效利用这一趋势。对于众多国际游客而言，如今的越南不仅是极具吸引力的目的地，更以友善、热情和安全著称，这些核心价值已成为影响游客选择行为的决定性因素。

多样化的连接能力与巨大的开发潜力

越南国家旅游局的数据显示，2026年3月，越南接待国际游客近210万人次，使第一季度国际游客总数达到676万人次，同比增长12.4%。这是有史以来第一季度接待游客量的最高水平，同时也标志着越南首次连续三个月每月接待国际游客超过200万人次。

在第一季度入境的676万人次国际游客中，航空入境游客占比高达82.3%，陆路占15.5%，海路占2.2%。

在全球旅游业持续受到地缘政治冲突、运输链中断和旅行成本上升影响的背景下，越南旅游业仍取得令人瞩目的增长。这生动反映了越南作为全球目的地的吸引力、抗风险能力及日益稳固的地位。可以说，越南旅游业在提升质量和增加值方面仍有广阔的发展空间。

安全是关键准则

在传统与非传统安全因素日益直接影响游客旅游行为的背景下，安全已成为国际游客选择目的地的决定性准则。越南国家旅游局认为，在这方面，越南具有明显的竞争优势。

凭借稳定的政治环境、良好的社会治安以及有效的风险控制能力，游客可以享受到极高安全保障的旅游体验。这正是重要基础，有助于建立“目的地信任”——全球动荡背景下价值日益凸显的因素。

此外，越南旅游的魅力还源于自然资源多样性和文化特色。体验式旅游、绿色旅游及本土探索趋势，正助力越南许多目的地持续提升吸引力。

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外国游客参观会安古镇。图自越通社


回顾2026年第一季度的增长动力，可见越南不仅在规模上有所增长，还实现了市场的扩大与多样化，从而提升了可持续性。其中，中国（140万人次）和韩国（130万人次）继续是最大的两个客源市场，占国际游客总数的约40%。

东南亚市场录得强劲增长：马来西亚增长21.5%，新加坡增长30.2%，柬埔寨增长41.1%，印度尼西亚增长43.9%，菲律宾增长69.3%，泰国小幅增长6.5%。在南亚地区，印度持续保持69.3%的惊人增速，显示出这一世界人口大国的巨大潜力。

2026年第一季度，北美和大洋洲市场也实现积极增长。与此同时，欧洲市场整体增长55.6%，其中俄罗斯市场增幅高达163.4%。

越南国家旅游局指出，在安全因素日益成为选择目的地先决条件的背景下，越南保持稳健增长势头，彰显了其作为地区乃至全球安全、稳定且具有持久吸引力目的地的地位。

通过持续发挥这一优势，不断提升服务质量与游客体验，并努力巩固及扩大与目标市场的航线连接，越南旅游业有望在未来一段时间内继续保持强劲的增长势头。（完）

越通社
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