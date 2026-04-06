越通社河内——统计局的数据显示，2026年3月，赴越的外国游客人数接近210万人次，比2025年同期增长1.3%。2026年第一季度累计，赴越外国游客总数达676万人次，比2025年同期增长12.4%，创下历年第一季度最高纪录。



具体而言，乘飞机抵达的游客量达556万人次，占外国游客总数的82.3%，同比增长7%；通过陆路抵达的游客达105万人次，占15.5%，增长53.1%；乘船抵达的游客达14.82万人次，占2.2%，增长11.4%。



越南统计局解释这些积极数据时表示，这归功于稳定安全的社会政治环境，日益宽松的签证政策，专业化的宣传促进活动，以及符合当前趋势的多样化产品，再加上不断提高的服务质量，为吸引外国游客来越南奠定了重要基础。



第一季度越南接待外国游客量达676万人次 创历史新高。图自越通社

2026年，越南旅游业设定实现突破的目标，吸引2500万外国游客和1.5亿国内游客，总收入为1.125万亿越盾。



据越南国家旅游局称，这一目标是基于近年来越南旅游业的迅猛发展而制定的。目前，越南外国游客数量每年增长约22%，远高于全球旅游业5%的平均增长率，远超于亚太地区8%的平均水平。



值得注意的是，与疫情前的水平相比，越南旅游业已经恢复了110%以上，而亚太地区的旅游业仅恢复了约90%。（完）