英国媒体盛赞富国岛在旅游商业化浪潮中的原始之美

越通社河内——英国《独立报》（The Independent）近日登刊了文章将越南最大岛屿——富国岛介绍为吸引寻求“优质且原汁原味”旅行体验游客的目的地。



据越通社驻伦敦记者报道，作者西沃恩·格罗根（Siobhan Grogan）描述了杨东中心市场日常生活的景象，当地人在那里买卖海鲜和新鲜水果，生活节奏简单，形成了与许多已被“旅游商业化”目的地不同的画面。文章还反映了富国岛的发展，夜市、灯火璀璨的街道以及服务于游客的各项设施，同时仍保留了亲切感和当地特色。



除了白色沙滩，富国岛更令人印象深刻的是其超过一半的面积被热带森林覆盖，并被联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区，这对热爱自然的游客具有吸引力。文章还显示，2025年赴越南的英国游客数量快速增长，部分得益于长达45天的免签政策。



目前，富国岛被定位为越南旅游地图上的战略目的地，多个基础设施项目正在推进，如机场扩建、国际渡轮码头开发以及高端度假区建设。然而，文章强调旅游发展必须与自然保护和当地特色维护相结合，现代化度假区仍需与乡村集市、胡椒园和渔村等传统体验共存。



文章以岛上居民在夕阳余晖中的简朴生活以及渔船亮灯的景象作结。透过《独立报》的视角，富国岛被认为是一个潜力巨大的目的地，对于想要探索东南亚海岛、寻求真实体验并实现现代旅游与本土文化和谐共融的游客来说，是一个值得考虑的选择。（完）

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