联合国维和行动：选拔高素质人才竞聘各特派团高级职位

越通社河内——4月7日上午，越南国防部在河内召开越南维和局任务执行情况报告暨至2026年底工作方向部署会议。



越共中央委员、国防部副部长阮长胜上将在会上发表讲话时对越南维和局及相关机关、单位在过去一段时间内已做好派遣越南力量参与联合国维和任务的准备与部署工作，并取得了显著成效，从而提升越南人民军乃至越南在国际舞台上的地位和作用给予高度赞赏和充分肯定。



为确保未来几年，特别是从现在到2026年底切实抓好联合国维和行动任务落实，阮长胜指示越南维和局继续牵头并配合相关机关和单位落实既定任务。其中要重点加强训练及各方面准备工作，确保第5号工兵队和第8号二级野战医院按计划做好轮换准备，并周密组织出征仪式。



另一方面，越南维和局须与各有关机关和单位密切配合，做好参与联合国维和行动的人力资源准备工作；重点选拔高素质人才，确保其符合条件并能够成功竞聘各特派团高级职位及在联合国总部任职。



国防部对外局须与越南维和局密切配合，同联合国及国际伙伴商讨为向参与维和行动的越南力量提供能力建设支持；同时推动与各伙伴国家签署、续签并升级联合国维和合作谅解备忘录。



有关机关和单位须主动做好人力资源准备，确保符合参与维和行动的各项标准，并积极组织专业训练活动，随时准备根据上级决定调派至越南维和局执行任务；同时配合落实军属待遇政策，确保执行任务的力量安心工作，圆满完成被交付的各项任务。



越南维和局局长范孟胜少将透露，自2014年5月至今，国防部共派出1300余人次军官和专业军人以个人和分队两种形式参与联合国维和行动。所派出的部队均出色完成任务，严守纪律并获得了高度评价。



在国际合作领域，越南维和局已参谋签署了11项国际合作协议，与联合国、欧盟及各合作伙伴保持高效合作；同时接收了总价值超过2000万美元的国际援助，用于能力建设和培训活动。培训工作按照联合国标准开展，结合国内与国际培训，逐步确立了符合联合国标准、在地区内具有良好声誉的培训中心地位。（完）





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