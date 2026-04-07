越南国会主席陈青敏出席干部工作决议公布与颁发仪式

越通社河内——4月7日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦出席了国会及国会常务委员会关于干部工作的决议公布与颁发仪式。



根据第03/2026/QH16号决议，第十六届国会副主席包括：杜文战、阮克定、阮氏清、阮鸿延、阮尹英、阮氏红。



根据国会各项相关决议，第十六届国会常务委员会委员包括林文敏、潘志孝、潘文买、黎晋进、阮得荣、阮清海、阮友东、黎氏娥、黎光孟、黄维征、武海河。

国会主席陈青敏颁发关于任命国会民族委员会主席和各委员会主任的决议。图自越通社

第十六届国会民族委员会主席、国会各委员会主任名单如下：林文敏任国会民族委员会主席；潘志孝任国会法律与司法委员会主任；潘文买任国会经济与财政委员会主任；黎晋进任国会国防、安全与对外委员会主任；阮得荣任国会文化与社会委员会主任；阮清海任国会科学、技术与环境委员会主任；阮友东任国会代表工作委员会主任；黎氏娥任国会民愿与监督委员会主任。



陈青敏颁发各项国会决议，并明确指出，本着增添人力、增添力量——新因素、新气势、新思维、新做法——新质量、新成效的精神，国会将继续革新立法思维，加强精准有效的监督，并决定重要问题。从而，为实现未来一段时期“两位数”增长目标作出贡献，实现到2030年成为拥有现代工业、中等偏上收入的发展中国家，以及到2045年成为高收入发达国家的愿景。



国会民族委员会主席林文敏代表受命同志们发表讲话时表示，将绝对忠诚并坚定于国家民族利益的目标。在所有决策和行动中，始终把人民和国家的利益置于至上。



仪式上，各位国会副主席颁发了国会常务委员会关于批准国会民族委员会副主席、国会各委员会副主任、任命国会办公厅副主任兼国会主席助理、国会常务副主席助理的决议。（完）