第十六届国会第一次会议：阮文广同志当选最高人民法院院长

越通社河内——继续第一届会议议程，4月7日下午，在496名与会代表全部投赞成票的情况下，越南国会通过了关于选举2026-2031年任期越南社会主义共和国最高人民法院院长的决议。



据此，国会决定：阮文广同志，越共中央书记处书记、2021-2026年任期最高人民法院院长，担任2026-2031年任期越南社会主义共和国最高人民法院院长。



当选后，最高人民法院院长阮文广在国会进行了宣誓。



阮文广同志，1969年出生，籍贯海防市，高级政治理论水平，法学博士。现任越南共产党第十四届中央书记处书记，第十三、十四届中央委员会委员，第十五、十六届国会代表，越南最高人民法院党组书记、院长。其曾担任最高人民检察院副院长；岘港市委常务副书记、后任岘港市委书记；政府监察总署常务副总监察长等职务。（完）

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