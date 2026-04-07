☕️越通社新闻下午茶（2026.4.7）

越通社河内4月7日——·4月7日下午，越南国会以无记名投票方式选举政府总理。参加投票的495名代表全部投赞成票（占国会代表总数的99%），表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议草案。阅读全文
·越南政府总理黎明兴在宣誓就职后发表讲话时表示，政府将把最高目标放在以下五大核心任务：即建设现代、创新及为民服务的政府；以最高决心与努力实现经济高速且可持续增长；按照新模式高效运行组织结构；建设团结、协同的政府；建设廉正、纪律、过硬与负责任的政府。
·越共中央政治局委员、越南政府总理黎明兴同志简历阅读全文
·据越通社驻新德里记者报道，4月7日上午，印度总理纳伦德拉·莫迪向苏林致以热烈祝贺，祝贺其在刚刚举行的国会会议上高票当选越南社会主义共和国国家主席。阅读全文
·4月7日上午，越南国防部在河内召开越南维和局任务执行情况报告暨至2026年底工作方向部署会议。阅读全文
·4月6日，越南农业与环境部与公安部在河内联合举行农业与环境部数据库与国家综合数据库（C12）对接暨谅解备忘录签署仪式。
·4月7日上午，国家网络安全协会在河内举办了题为“人工智能（AI）时代的安全性——塑造数字未来的战略”专题研讨会，旨在为相关管理机构、网络安全专家、研究机构及企业界搭建一个交流平台。
·越南政府总理已颁布第13/2026/QĐ-TTg号决定，规定对参与道路交通的摩托车、轻便摩托车实施国家尾气技术规范的路线图。根据该决定，摩托车尾气检测将从2027年7月1日起在河内和胡志明市开始实施；从2028年7月1日起在其他中央直辖市实施；从2030年7月1日起在其他省份实施。根据实际情况，各地方可早于此路线图实施。阅读全文
·越南政府于2026年4月6日颁布关于成立同奈省下辖10个坊以及成立中央直辖同奈市的方案档案的第95/NQ-CP号决议。决议明确指出，政府根据内务部的建议，通过了关于成立同奈省下辖10个坊以及成立中央直辖市——同奈市的方案档案。
·在数字化转型强劲发展的背景下，人工智能的爆炸式发展正成为教育领域创造新的转折点。人工智能不再仅仅停留在辅助工具的角色，而是正在成为推动从管理、教学到研究全面重构的“杠杆”，开启了一个更加灵活、更能适应数字时代的教育生态系统，符合于有关实现教育培训突破性发展的第71-NQ-TW号决议精神。
·越南科学家正努力查明若干罕见病群体的遗传根源，从而为精准医学方法服务医疗保健奠定基础。世界上已确定约7000种罕见病，影响3亿人口，其中，80%由遗传原因导致。阅读全文
·4月7日上午，胡志明市卫生局与赤土乡、北新渊乡人民委员会联合举行“居民区连续健康服务医疗队”试点模式启动仪式。该模式依据家庭医学原理构建，旨在持续、主动、全面地管理民众健康。各医疗队将直接入户，优先为老年人、慢性病患者、残疾人及其他弱势群体提供定期体检、健康咨询和疾病预防等服务。
针对“自2026年7月1日起在一环路区域限制燃油摩托车通行”的传言，河内市人民委员会表示，该措施仅为分区域试点，尚未在全线统一推行，实施范围、对象和路线图均有明确规定。 阅读全文
·英国《独立报》（The Independent）近日登刊了文章将越南最大岛屿——富国岛介绍为吸引寻求“优质且原汁原味”旅行体验游客的目的地。阅读全文
·由菲律宾、日本、美国及澳大利亚7000多名官兵参加的“盾牌”（Salaknib）演习第一阶段4月6日在菲律宾新怡诗夏省帕拉延市的麦格赛赛堡（Fort Magsaysay）正式拉开帷幕。（完）