☕️越通社新闻下午茶（2026.4.7）

在越南第十六届国会第一次会议上，4月7日下午，越南国会以无记名投票方式选举政府总理。参加投票的495名代表全部投赞成票（占国会代表总数的99%），表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议草案。