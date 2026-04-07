时政

越南第十六届国会第一次会议：武氏映春当选2026-2031年任期国家副主席

4月7日下午，越南第十六届国会第一次会议上参会的全部485名国会代表投赞成票，通过了关于选举越共中央书记处书记、2021-2026年任期越南社会主义共和国副主席、第十六届国会代表武氏映春为2026-2031年任期越南社会主义共和国副主席的决议。

武氏映春当选2026-2031年任期国家副主席。图自越通社
武氏映春当选2026-2031年任期国家副主席。图自越通社

越通社河内——4月7日下午，越南第十六届国会第一次会议上参会的全部485名国会代表投赞成票，通过了关于选举越共中央书记处书记、2021-2026年任期越南社会主义共和国副主席、第十六届国会代表武氏映春为2026-2031年任期越南社会主义共和国副主席的决议。

武氏映春出生于1970年1月8日，籍贯安江省泰山坊。她具备化学师范学士学位，公共管理硕士学位，以及政治理论学士学位。武氏映春是越共第十四届中央书记处书记，越共第十二届、第十三届、第十四届中央委员会委员，越共第十一届中央委员会候补委员，越南第十四届、第十五届、第十六届国会代表。

武氏映春曾在地方担任多项职务，曾两次出任越南社会主义共和国代主席。自2026年1月至今担任越共中央书记处书记、越南社会主义共和国副主席、第十六届国会代表。

*4月7日下午，参会的全部474名国会代表投赞成票，通过关于选举越共中央委员、2021-2026年任期最高人民检察院院长阮辉进为2026-2031年任期最高人民检察院院长的决议。

阮辉进出生于1968年9月9日，籍贯兴安省东关乡。具有法学博士学位，政治理论水平高级。

阮辉进是越共第十四届中央委员会委员，中央党机关党委常务委员会委员，2021-2026年任期最高人民检察院党委书记、院长。（完）

越通社
#越南 #第十六届国会 #第一次会议 #武氏映春 #2026-2031年任期 #国家副主席 越南
关注 VietnamPlus

国会选举

越共十四大

党建

国会代表和人民议会代表选举法

相关新闻

黎明兴同志当选越南新一任政府总理。图自越通社

黎明兴同志当选越南新一任政府总理

在越南第十六届国会第一次会议上，4月7日下午，越南国会以无记名投票方式选举政府总理。参加投票的495名代表全部投赞成票（占国会代表总数的99%），表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议草案。

苏林当选越南社会主义共和国主席

苏林当选越南社会主义共和国主席

4月7日上午，在第十六届国会第一次会议上，第十六届国会代表、越共中央总书记苏林获全票通过当选2026-2031年任期越南社会主义共和国主席。

更多

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越南政府总理黎明兴：集中建设现代、创新及为民服务的政府

黎明兴强调，越共十四大已为新发展阶段明确了愿景、目标、动力及行动计划。2026-2031年任期不仅开启了具有历史意义的新发展阶段与新机遇，更要求我国不仅要保持发展，还要实现跨越式发展；不仅要融入国际，还要提升地位；不仅要实现增长，还要实现快速、可持续、包容性发展，同时不断提升人民的生活水平与幸福感。

双方代表合影。图自越通社

不断深化越老传统友好关系

值此老挝传统新年（Bunpimay）之际，越南驻俄罗斯大使邓明魁及夫人黎玲兰于4月6日率领越南驻俄大使馆代表团，造访老挝驻俄大使馆并致以最热烈的节日祝贺。

越南新任国会主席陈青敏宣誓就职。图自越通社

老中柬领导致电祝贺越南新任国会主席陈青敏

在4月6日举行的第十六届国会第一次会议上，越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏继续获得国会信任，当选越南第十六届国会主席。值此机会，老挝、中国和柬埔寨议会领导发来贺电贺函，表示热烈祝贺。

越南第十六届国会主席陈青敏宣誓就职。图自越通社

越南第十六届国会主席陈青敏简历

4月6日上午，越南第十六届国会第一次会议选举越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏同志为越南社会主义共和国第十六届国会主席。越通社谨向读者介绍国会主席陈青敏的简历：