越南第十六届国会第一次会议：武氏映春当选2026-2031年任期国家副主席

越通社河内——4月7日下午，越南第十六届国会第一次会议上参会的全部485名国会代表投赞成票，通过了关于选举越共中央书记处书记、2021-2026年任期越南社会主义共和国副主席、第十六届国会代表武氏映春为2026-2031年任期越南社会主义共和国副主席的决议。



武氏映春出生于1970年1月8日，籍贯安江省泰山坊。她具备化学师范学士学位，公共管理硕士学位，以及政治理论学士学位。武氏映春是越共第十四届中央书记处书记，越共第十二届、第十三届、第十四届中央委员会委员，越共第十一届中央委员会候补委员，越南第十四届、第十五届、第十六届国会代表。



武氏映春曾在地方担任多项职务，曾两次出任越南社会主义共和国代主席。自2026年1月至今担任越共中央书记处书记、越南社会主义共和国副主席、第十六届国会代表。



*4月7日下午，参会的全部474名国会代表投赞成票，通过关于选举越共中央委员、2021-2026年任期最高人民检察院院长阮辉进为2026-2031年任期最高人民检察院院长的决议。



阮辉进出生于1968年9月9日，籍贯兴安省东关乡。具有法学博士学位，政治理论水平高级。



阮辉进是越共第十四届中央委员会委员，中央党机关党委常务委员会委员，2021-2026年任期最高人民检察院党委书记、院长。（完）





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