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越南政府总理黎明兴：集中建设现代、创新及为民服务的政府

黎明兴强调，越共十四大已为新发展阶段明确了愿景、目标、动力及行动计划。2026-2031年任期不仅开启了具有历史意义的新发展阶段与新机遇，更要求我国不仅要保持发展，还要实现跨越式发展；不仅要融入国际，还要提升地位；不仅要实现增长，还要实现快速、可持续、包容性发展，同时不断提升人民的生活水平与幸福感。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社河内——4月7日下午，在第十六届国会第一次会议上，国会代表表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议。

在宣誓就职仪式后发表讲话时，黎明兴强调，越共十四大已为新发展阶段明确了愿景、目标、动力及行动计划。2026-2031年任期不仅开启了具有历史意义的新发展阶段与新机遇，更要求我国不仅要保持发展，还要实现跨越式发展；不仅要融入国际，还要提升地位；不仅要实现增长，还要实现快速、可持续、包容性发展，同时不断提升人民的生活水平与幸福感。

黎明兴总理表示，政府将把最高目标放在以下五大核心任务：即建设现代、创新及为民服务的政府；以最高决心与努力实现经济高速且可持续增长；按照新模式高效运行组织结构；建设团结、协同的政府；建设廉正、纪律、过硬与负责任的政府。黎明兴提出了建设现代、创新及为民服务政府的方向。政府将把建设和同步完善体制工作放在最高优先地位；以雷厉风行的态度全面审查并修改法律法规，最大限度削减行政手续，彻底消除瓶颈与障碍，疏通并释放一切社会资源；本着创新型与行动型政府的精神，建设精简、强大、高效、效力与效率兼备的组织架构。

黎明兴明确指出，2026-2031年阶段GDP年均增长10%以上的目标是实现国家战略目标的发展命令。政府将科学技术发展、创新起步和国家数字化转型确定为首要突破口，是快速发展现代生产力、提高劳动生产率、竞争力和战略自主能力的主要动力；旨在创造增长新动能，发展同步且现代的基础设施；加强绿色转型并主动应对气候变化。推动国有经济发挥主导作用，使民营经济成为最重要的动力；确保各地方、企业和民众都有机会为国家发展做出贡献并公平享有发展成果。

政府确定，对人的投资就是对最具可持续性未来的投资。因此，政府将拨出适当的资源，推进教育培训工作根本性革新，发展高素质人力资源和重用人才。

政府致力于文化建设，使其真正成为民族发展的坚实基础和内生动力；彰显越南文化的新特色与新地位，使其与一个拥有悠久文化传统的国家相匹配。与此同时，政府将加强国防安全，建设全民国防阵势与坚实的人民安全阵势相结合；始终贯彻落实独立、自主的外交路线，大力推进经济外交和技术外交，充分彰显越南在国际舞台上的新特色与新地位。

政府总理承诺将以最高的决心果断行动，始终将国家、民族利益和人民幸福放在首位； 持续加强反腐败、反浪费和反不正之风斗争；严明行政纪律与纲领，提高负责人责任意识并严格管控权力；严肃处理面对民众与企业困难时的回避和冷漠行为，并有效落实鼓励和保护敢想、敢做、敢为集体利益负责的干部的机制。

黎明兴总理希望在此进程中将继续得到越共中央的密切、经常性领导；得到党和国家历任领导同志的关心与支持；以及全国同胞、战士、海外越南人社群和国际友人的支持、信任与积极参与。（完）

黎明兴同志当选越南新一任政府总理。图自越通社

黎明兴同志当选越南新一任政府总理

在越南第十六届国会第一次会议上，4月7日下午，越南国会以无记名投票方式选举政府总理。参加投票的495名代表全部投赞成票（占国会代表总数的99%），表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议草案。

越通社
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