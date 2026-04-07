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越南驻以色列大使馆发布紧急通知

4月7日中午，越南驻以色列大使馆向旅居当地越南人社群发布通知，通报了以色列国防军本土守备司令部的最新民防政策，具体是现行政策的有效期将从4月7日11时延长至4月9日20时。

2026年4月1日，伊朗德黑兰发生爆炸，升起滚滚浓烟。图自新华社/越通社
2026年4月1日，伊朗德黑兰发生爆炸，升起滚滚浓烟。图自新华社/越通社

越通社特拉维夫——越通社驻特拉维夫记者报道，4月7日中午，越南驻以色列大使馆向旅居当地越南人社群发布通知，通报了以色列国防军本土守备司令部的最新民防政策，具体是现行政策的有效期将从4月7日11时延长至4月9日20时。

鉴于安全形势仍存在诸多风险，越南驻以色列大使馆建议公民密切关注所在地的本土守备司令部指南，主动确认最近的避难所位置，并在发出警报时随时准备移动。

越南驻以色列大使馆还提醒旅居以色列越南侨胞在战事可能升级，特别是美国宣布其东部时间4月7日晚为最后期限，并警告若未能就霍尔木兹海峡开放达成协议，可能扩大对伊朗能源基础设施的攻击的背景下提高警惕。越南驻以色列大使馆要求公民远离能源设施、工业区、机场、港口及重要基础设施等敏感区域；若居住在事故发生区域附近，应限制出行；严禁靠近或拍摄攻击现场及存在危险物品的地点。

越南驻以色列大使馆将继续密切关注形势并及时向旅居以色列越南人社群通报，同时建议越南侨胞严格遵守当地规定，以确保安全。（完）

越通社
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