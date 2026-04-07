时政

越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅干部会面

4月7日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在国家主席办公厅驻地与办公厅全体干部、公职人员会面。原越共中央政治局委员、原国家主席梁强出席见面会。

越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅干部会面。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅干部会面。图自越通社

越通社河内——4月7日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在国家主席办公厅驻地与办公厅全体干部、公职人员会面。原越共中央政治局委员、原国家主席梁强出席见面会。

会面时，苏林对国家主席办公厅全体干部、公职人员严谨、规矩、周到、高效的工作精神给予了高度评价。

越南正步入一个新的发展阶段，对速度、质量、效率及可持续性提出了极高要求。因此，苏林希望国家主席办公厅继续发挥作为直接、全面、可靠、准确且绝对忠诚的参谋服务机构的地位与作用，必须真正建设成为一个精简而精干、规范而灵活、严谨而务实、沉稳而深入、富有本领、专业化、现代化的集体，确保每一项参谋信息都高度可靠，每一项工作安排都周密细致，每一项工作、每一句话、每一种作风都体现国家高级机关应有的本领、文化与纪律。

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-can-bo-van-phong-chu-tich-nuoc-8686830.jpg
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

他建议国家主席办公厅继续提升参谋质量，特别重视整个机关活动中的规范性、准确性和纪律性。

苏林要求国家主席办公厅建设团结、真诚、人文且专业的集体；大力推进科技应用、数字转型，实现工作方式现代化，旨在建设一个现代、智能、科学的服务行政体系，减少手工操作和重叠，增强连接性，从而提高参谋工作的效率与质量。

另外，国家主席办公厅须打造“又红又专”、政治定力坚定、公务道德清廉、专业能力过硬、作风规范、谦逊尽职的干部队伍。

凭借良好的传统、积累的经验、责任感与成熟，苏林相信国家主席办公厅集体必将圆满完成交付任务，奉献祖国并为人民服务。

在庄严、亲切且温暖的气氛中，原国家主席梁强表示，今后的任务十分重大，国家主席办公厅全体人员需继续保持高度团结统一，集中提升研究与参谋质量，与各职能部门紧密配合，更有效地发挥作为国家主席战略参谋机构的作用，出色地完成党、国家和人民赋予的任务。（完）

越通社
#苏林 #国家主席办公厅 #参谋 #国家主席 #奉献祖国 #为人民服务
关注 VietnamPlus

相关新闻

苏林当选越南社会主义共和国主席

苏林当选越南社会主义共和国主席

4月7日上午，在第十六届国会第一次会议上，第十六届国会代表、越共中央总书记苏林获全票通过当选2026-2031年任期越南社会主义共和国主席。

更多

2026年4月1日，伊朗德黑兰发生爆炸，升起滚滚浓烟。图自新华社/越通社

越南驻以色列大使馆发布紧急通知

4月7日中午，越南驻以色列大使馆向旅居当地越南人社群发布通知，通报了以色列国防军本土守备司令部的最新民防政策，具体是现行政策的有效期将从4月7日11时延长至4月9日20时。

越南驻老挝大使阮明心接受越通社驻万象记者采访。图自越通社

越老推动实现“战略对接”内涵

应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将率领越南高级代表团于4月9日对老挝进行正式访问。访问前夕，越通社驻万象记者就此次访问的意义采访了越南驻老挝大使阮明心。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越南政府总理黎明兴：集中建设现代、创新及为民服务的政府

黎明兴强调，越共十四大已为新发展阶段明确了愿景、目标、动力及行动计划。2026-2031年任期不仅开启了具有历史意义的新发展阶段与新机遇，更要求我国不仅要保持发展，还要实现跨越式发展；不仅要融入国际，还要提升地位；不仅要实现增长，还要实现快速、可持续、包容性发展，同时不断提升人民的生活水平与幸福感。

黎明兴同志当选越南新一任政府总理。图自越通社

黎明兴同志当选越南新一任政府总理

在越南第十六届国会第一次会议上，4月7日下午，越南国会以无记名投票方式选举政府总理。参加投票的495名代表全部投赞成票（占国会代表总数的99%），表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议草案。

双方代表合影。图自越通社

不断深化越老传统友好关系

值此老挝传统新年（Bunpimay）之际，越南驻俄罗斯大使邓明魁及夫人黎玲兰于4月6日率领越南驻俄大使馆代表团，造访老挝驻俄大使馆并致以最热烈的节日祝贺。

越南新任国会主席陈青敏宣誓就职。图自越通社

老中柬领导致电祝贺越南新任国会主席陈青敏

在4月6日举行的第十六届国会第一次会议上，越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏继续获得国会信任，当选越南第十六届国会主席。值此机会，老挝、中国和柬埔寨议会领导发来贺电贺函，表示热烈祝贺。