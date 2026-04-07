时政

印度总理祝贺苏林当选国家主席 古巴祝贺陈青敏连任国会主席

据越通社驻新德里记者报道，4月7日上午，印度总理纳伦德拉·莫迪向苏林致以热烈祝贺，祝贺其在刚刚举行的国会会议上高票当选越南社会主义共和国国家主席。

国会主席陈青敏代表党和国家领导人以及第十六届国会代表向越共中央总书记、国家主席苏林献花祝贺。图自越通社
国会主席陈青敏代表党和国家领导人以及第十六届国会代表向越共中央总书记、国家主席苏林献花祝贺。图自越通社

越通社河内——据越通社驻新德里记者报道，4月7日上午，印度总理纳伦德拉·莫迪向苏林致以热烈祝贺，祝贺其在刚刚举行的国会会议上高票当选越南社会主义共和国国家主席。

莫迪在社交媒体平台X上表示：“我相信，在您的领导下，我们两国悠久的友谊将继续蓬勃发展。我期待与您密切合作，进一步深化全面战略伙伴关系，为两国及地区人民的进步与繁荣作出贡献。”

今年是越南与印度建立全面战略伙伴关系10周年。过去十年间，双方在国防安全、贸易、能源及人文交流等领域取得诸多重要成果。两国高度政治互信通过高层互访和常态化对话机制不断巩固，为进一步深化合作、促进印太地区和平稳定奠定坚实基础。

同日（古巴时间4月6日），古巴共和国全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯在社交媒体X上向陈青敏致以诚挚祝贺，祝贺其连任2026-2031年任期越南国会主席。

据越通社驻哈瓦那记者报道，拉索表示相信，在越南立法机构的领导下，双方将继续加强两国历史悠久的议会关系。古巴与越南始终保持牢固的友谊与合作关系，在立法经验交流及国际论坛上相互支持。（完）

越通社
#苏林 #陈青敏 #纳伦德拉·莫迪 #古巴议会主席 #越印关系 #越古关系 #全面战略伙伴关系 #越南外交 #国际祝贺
关注 VietnamPlus

国会代表和人民议会代表选举法

国会选举

从决议到实践

越南—新纪元

越共十四大

相关新闻

苏林当选越南社会主义共和国主席

苏林当选越南社会主义共和国主席

4月7日上午，在第十六届国会第一次会议上，第十六届国会代表、越共中央总书记苏林获全票通过当选2026-2031年任期越南社会主义共和国主席。

第十五届国会主席陈青敏正式当选为第十六届国会主席

第十五届国会主席陈青敏正式当选为第十六届国会主席

2026年4月6日上午，在国会大厦，国会代表以无记名投票方式选举产生第十六届国会主席。凭借491名参会代表全票赞成（占国会代表总数的98.20%），国会表决通过了选举决议草案，越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏同志正式当选为第十六届国会主席。

敏昂莱当选缅甸新任总统。图自越通社

敏昂莱当选缅甸新任总统

当地时间4月3日，缅甸联邦议会在内比都举行会议，由联邦议会议员组成的总统选举团对3名总统候选人进行投票。根据最新投票数据，副总统敏昂莱所得选票超过半数，实际上已赢得选举，将当选总统。

第十六届国会500名当选代表的组成结构

第十六届国会500名当选代表的组成结构

2026年3月21日下午，根据国家选举委员会关于第十六届国会选举结果和当选代表名单的新闻发布会的消息，第十六届国会当选代表中有150名女性（占30%）；76名少数民族代表（占15.2%）；18名党外代表（占3.6%，该比例高于上届）；以及33名40岁以下的代表（占6.6%）。就教育资格而言，418 名当选代表拥有研究生学位（硕士、博士），80 名拥有大学学位，2 名拥有大学以下学位。

更多

黎明兴同志当选越南新一任政府总理。图自越通社

黎明兴同志当选越南新一任政府总理

4月7日下午，越南国会以无记名投票方式选举政府总理。参加投票的495名代表全部投赞成票（占国会代表总数的99%），表决通过了关于选举越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志为2026-2031年任期越南社会主义共和国政府总理的决议草案。

双方代表合影。图自越通社

不断深化越老传统友好关系

值此老挝传统新年（Bunpimay）之际，越南驻俄罗斯大使邓明魁及夫人黎玲兰于4月6日率领越南驻俄大使馆代表团，造访老挝驻俄大使馆并致以最热烈的节日祝贺。

越南新任国会主席陈青敏宣誓就职。图自越通社

老中柬领导致电祝贺越南新任国会主席陈青敏

在4月6日举行的第十六届国会第一次会议上，越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏继续获得国会信任，当选越南第十六届国会主席。值此机会，老挝、中国和柬埔寨议会领导发来贺电贺函，表示热烈祝贺。

越南第十六届国会主席陈青敏宣誓就职。图自越通社

越南第十六届国会主席陈青敏简历

4月6日上午，越南第十六届国会第一次会议选举越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏同志为越南社会主义共和国第十六届国会主席。越通社谨向读者介绍国会主席陈青敏的简历：