印度总理祝贺苏林当选国家主席 古巴祝贺陈青敏连任国会主席

越通社河内——据越通社驻新德里记者报道，4月7日上午，印度总理纳伦德拉·莫迪向苏林致以热烈祝贺，祝贺其在刚刚举行的国会会议上高票当选越南社会主义共和国国家主席。



莫迪在社交媒体平台X上表示：“我相信，在您的领导下，我们两国悠久的友谊将继续蓬勃发展。我期待与您密切合作，进一步深化全面战略伙伴关系，为两国及地区人民的进步与繁荣作出贡献。”



今年是越南与印度建立全面战略伙伴关系10周年。过去十年间，双方在国防安全、贸易、能源及人文交流等领域取得诸多重要成果。两国高度政治互信通过高层互访和常态化对话机制不断巩固，为进一步深化合作、促进印太地区和平稳定奠定坚实基础。



同日（古巴时间4月6日），古巴共和国全国人民政权代表大会主席埃斯特万·拉索·埃尔南德斯在社交媒体X上向陈青敏致以诚挚祝贺，祝贺其连任2026-2031年任期越南国会主席。



据越通社驻哈瓦那记者报道，拉索表示相信，在越南立法机构的领导下，双方将继续加强两国历史悠久的议会关系。古巴与越南始终保持牢固的友谊与合作关系，在立法经验交流及国际论坛上相互支持。（完）



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