斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐将对越南进行正式访问

越通社河内——据越南外交部公告，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。（完）
越南与斯洛伐克深化消防与救援领域合作关系
越通社驻中东记者报道，越南公安部消防与救援局副局长黄玉兄大校率团对斯洛伐克首都布拉迪斯拉发进行工作访问。
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。
越通社河内——据越南外交部公告，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。（完）
在对老挝进行正式访问期间，4月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。
4月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持了最高人民法院法官任命决定公布和颁发仪式。
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越通社驻华记者采访了两国青年代表，他们均希望未来两国继续加强各领域合作，推动双边关系不断走深走实，为两国人民带来实实在在的利益。
在越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的命运共同体持续得到巩固的背景下，双边关系的良好发展势头预计将得到维持与扩大，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。
4月9日下午，国家主席办公厅在主席府隆重举行了越共中央总书记、国家主席苏林与原国家主席梁强之间的国家主席工作交接仪式。
4月9日上午，越南国会常务委员会召开会议，对国会关于对成品油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议草案提出意见。
据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在老挝首都万象会见老挝总理宋赛·西潘敦。
在第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月9日上午听取了关于《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》等法案的呈文和相关审查报告。
4月9日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议。
陈锦秀重申，越南党和国家坚定不移重视并将巩固和发展越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系置于最优先地位，同时强调这是两国民族的宝贵财富，是客观规律，是保障各自国家可持续发展的巨大力量源泉，是维护地区和平、稳定与发展的重要因素。
越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。
据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央驻地共同出席并见证了越老双边合作文件签署仪式。
越通社特派记者报道，4月9日上午，老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央委员会总部举行隆重仪式，欢迎越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团对老挝进行正式访问。
据越南外交部公告，应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。
越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团抵达老挝万象瓦岱国际机场，开始应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的邀请，对老挝进行正式访问。
根据第十六届国会第一次会议议程，4月9日上午，国会听取了关于《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修改补充法》、《法律援助法若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》4项法律草案的呈文和审查报告。随后，国会分组对上述4项法律草案进行讨论。
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4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率越南高级代表团离开首都河内，启程对老挝人民民主共和国和柬埔寨王国进行正式访问。
4月7日，中国、新加坡、泰国、日本、俄罗斯和印度等国际和地区媒体发表了文章，对越南第16届国会选出国家骨干领导职位给予了积极评价。