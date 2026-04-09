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斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐将对越南进行正式访问

应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。

斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐。图自越通社
斯洛伐克总理罗贝尔特·菲佐。图自越通社

越通社河内——据越南外交部公告，应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。（完）

越通社
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