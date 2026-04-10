越通社河内——值此人民公安参谋力量传统日80周年（1946年4月18日-2026年4月18日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向人民公安参谋力量致贺信。
苏林总书记、国家主席在贺信中写道，历经80年的建设与成长，在党和国家的关心下，在中央公安党委和公安部的直接领导下，人民公安参谋力量不断发展壮大，始终绝对忠于党、祖国和人民，弘扬高度的责任意识，兢兢业业，圆满完成党和人民交付的一切任务。
苏林总书记、国家主席评价称，凭借人民公安参谋工作的巨大贡献，党和国家关于安全秩序的主张、路线、政策和法律不断完善，为坚决维护革命成果作出了贡献，使国家在安全秩序保护方面稳居世界前列；建设了一个有序、纲纪、安全、健康的社会；打造了一支革命化、正规化、精锐化、现代化的人民公安力量。
人民公安参谋力量所取得的巨大成绩和结果得到了党、国家、公安部和人民的认可，并被授予多项崇高奖项。
苏林指出，全党、全军和全国人民正全力以赴，落实越共十四大决议，旨在推动国家稳步迈向新纪元。安全秩序工作在迎来机遇与便利的同时，也面临着诸多挑战以及日益提高的任务要求。在此背景下，人民公安参谋工作必须继续强力革新，真正成为人民公安各级领导和指挥员的“大脑”。
在牢牢掌握形势的基础上，及时就战略和战术问题建言献策，及时、有效地处理各类复杂问题，绝不陷入战略性被动与意外；化危为机，助力国家实现快速可持续发展，使安全秩序工作成为顺利实现党“和平稳定；高质量可持续发展；全面提升人民生活水平”等战略目标的坚实基础。（完）
越中公安部第九次合作打击犯罪部长级会议在河内召开
应越共中央政治局委员、公安部长梁三光邀请，由中共中央书记处书记、公安部长王小洪率领的中国公安部高级代表团3月15日至17日对越南进行访问并共同主持越中公安部第九次合作打击犯罪部长级会议。