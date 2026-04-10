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越共中央总书记、国家主席苏林向人民公安参谋力量致贺信

历经80年的建设与成长，在党和国家的关心下，在中央公安党委和公安部的直接领导下，人民公安参谋力量不断发展壮大，始终绝对忠于党、祖国和人民，弘扬高度的责任意识，兢兢业业，圆满完成党和人民交付的一切任务。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越通社河内——值此人民公安参谋力量传统日80周年（1946年4月18日-2026年4月18日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向人民公安参谋力量致贺信。

苏林总书记、国家主席在贺信中写道，历经80年的建设与成长，在党和国家的关心下，在中央公安党委和公安部的直接领导下，人民公安参谋力量不断发展壮大，始终绝对忠于党、祖国和人民，弘扬高度的责任意识，兢兢业业，圆满完成党和人民交付的一切任务。

苏林总书记、国家主席评价称，凭借人民公安参谋工作的巨大贡献，党和国家关于安全秩序的主张、路线、政策和法律不断完善，为坚决维护革命成果作出了贡献，使国家在安全秩序保护方面稳居世界前列；建设了一个有序、纲纪、安全、健康的社会；打造了一支革命化、正规化、精锐化、现代化的人民公安力量。

人民公安参谋力量所取得的巨大成绩和结果得到了党、国家、公安部和人民的认可，并被授予多项崇高奖项。

苏林指出，全党、全军和全国人民正全力以赴，落实越共十四大决议，旨在推动国家稳步迈向新纪元。安全秩序工作在迎来机遇与便利的同时，也面临着诸多挑战以及日益提高的任务要求。在此背景下，人民公安参谋工作必须继续强力革新，真正成为人民公安各级领导和指挥员的“大脑”。

在牢牢掌握形势的基础上，及时就战略和战术问题建言献策，及时、有效地处理各类复杂问题，绝不陷入战略性被动与意外；化危为机，助力国家实现快速可持续发展，使安全秩序工作成为顺利实现党“和平稳定；高质量可持续发展；全面提升人民生活水平”等战略目标的坚实基础。（完）

越通社
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