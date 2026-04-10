☀️越通社早安咖啡（2026.4.10）

越通社河内——·在越南第十六届国会第一次会议框架下，4月10日上午，国会将继续分组讨论以下内容：补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果；2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况；2026-2030年五年经济社会发展计划；2026-2030年阶段中期公共投资计划；2026-2030年五年国家财政计划；2026-2030年公共债务借贷和偿还计划；批准2024年国家预算决算；2025年节约、反浪费工作实践；2025年国家性别平等目标执行情况等。
·值此越共中央总书记苏林同志当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选越南社会主义共和国国会主席之际，俄罗斯、文莱、日本、委内瑞拉、南非、哈萨克斯坦、安哥拉、瑞典、瑞士等各国及政党领导人向其致贺电、贺函。全文
·4月9日晚，在河内剑湖歌剧院，越共中央总书记、国家主席苏林出席了名为“祖国在心中”的艺术表演活动。此次活动旨在庆祝第十六届国会代表选举及2026-2031年任期各级人民议会代表选举取得圆满成功，同时迎接第十六届国会第一次会议的召开。全文
·4月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持了最高人民法院法官任命决定公布和颁发仪式。全文
·4月9日下午，规范性法律文件审查处理指导委员会（以下简称“指导委员会”）第一次会议在国会大厦举行。越共中央政治局委员、国会主席、指导委员会主任陈青敏主持会议。全文
·越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动，随后对意大利进行正式访问。
·越南第十六届国会第一次会议于4月9日下午听取了关于国会就汽油、柴油及航空燃料的环境保护税、增值税、特别消费税若干规定的决议草案的呈文和相关审查报告。
·当地时间4月9日晚，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率越南高级代表率团抵达首都金边德崇国际机场，开始对柬埔寨王国进行正式访问。全文
·在越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团结束对老挝进行的正式访问后，越通社驻老挝记者采访了老挝人革党中联部部长本勒·潘达努冯。本勒强调，此访在所有方面都取得了非常圆满的成功。
·4月9日下午，在老挝传统新年（Bunpimay）充满热闹与喜庆的氛围中，正在对老挝进行正式访问的越共中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团成员一同参加了拴线仪式。全文
·4月9日下午， 2025-2030年任期兴安省委举行会议，选举省委书记，并推举兴安省人民议会主席、省人民委员会主席及相关领导职务人选。全文
·在越南，Jet A-1航空燃料供应正呈现积极信号，可确保至4月底的供应。航空业将保障满足4•30南方解放日和5•1劳动节高峰期间旅客需求及航空公司运营计划。越南建设部副部长杜鸿锦在4月9日下午举行的建设部例行新闻发布会上确认了这一信息。
·富时罗素（FTSE Russell）的中期审查结果确认，越南股市正按路线图从边缘市场迈向次级新兴市场，为国际资金流入铺平道路。预计从2026年9月起，股票被纳入全球指数系列，流动性将提升，巩固国际地位，创造长期投资机会，同时肯定越南股市的可持续发展和融入进程。
·据越通社驻新德里记者报道，4月9日下午，越南驻印度商务处与越南皮革鞋类研究院联合举行题为“塑造越印皮革鞋类合作未来”的在线研讨会，旨在加强两国企业对接，推动两国在皮革鞋类领域的合作。
·在国际形势复杂多变的背景下，越南健全2026-2031年任期高层领导班子正受到国际观察界的关注。瑞士Radio Zones广播电台台长让·穆西（Jean Musy）4月8日接受越通社驻瑞士记者的采访时认为，主要领导班子的选举结果清晰地反映了越南在未来阶段保持政治稳定和继续推动经济改革的方向。全文
·位19岁的英国女孩在她的青春之旅中不幸离世。她捐献的器官已帮助三名处于器官衰竭晚期的越南患者重获新生。全文（完）