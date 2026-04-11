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越共中央总书记、国家主席苏林：建设革命化、正规化、精锐化、现代化的人民公安参谋力量

4月11日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席了人民公安参谋力量传统日80周年（1946年4月18日—2026年4月18日）纪念典礼，暨“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。

越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席人民公安参谋力量传统日80周年纪念典礼。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席人民公安参谋力量传统日80周年纪念典礼。图自越通社

越通社河内——4月11日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席了人民公安参谋力量传统日80周年（1946年4月18日—2026年4月18日）纪念典礼，暨“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。

苏林总书记、国家主席在典礼上发表讲话时强调，80多年前，在光荣的越南共产党和伟大的胡志明主席的英明领导下，越南人民公安力量在各方面不断成长壮大，与全党、全军和全国人民一道，为战胜各场侵略战争、建设和保卫越南社会主义作出了贡献。

苏林总书记、国家主席强调：“公安人民参谋力量所取得的成绩和结果，为维护国家建设与发展事业所需的和平、稳定、安全与平安环境作出了重要贡献，进一步增添了人民公安力量光辉的英雄传统。”

苏林要求，在国家革命新征程中，人民公安参谋力量必须在地位与任务上统一认识与行动。该力量不仅要履行对中央公安党委、公安部以及各级公安党委和指挥员的参谋职能，还要履行对越共中央委员会、政治局及各级党委在维护国家安全、保障社会秩序安全、维护社会稳定、服务国家发展等领域的参谋职能，旨在全方位提升守护人民群众平安、保障人民群众权益的层次和水平。

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苏林总书记、国家主席发表讲话。图自越通社

维护和平稳定环境、国家安全和社会秩序安全，是实现到21世纪中叶把越南建设成为繁荣、幸福、强盛国家的抱负与发展目标的首要前提。维护国家安全、保障社会秩序安全是全党、全军和全民的任务，首先是各级党委和政府的责任，其中人民公安参谋力量负有及时参谋并提出各项措施的责任，旨在有效履行对党和人民的职责。

人民公安参谋工作必须成为推动越共十四大决议所确定关于安全及维护国家安全的新思维、新认识顺利实现的基础。

越共中央总书记、国家主席苏林

苏林要求，人民公安参谋力量必须比任何人都更具有模范带头作用，产生强大的影响力，推动公安力量率先落实越共十四大决议所确定的“纪律责任”、“纪律执行”、“正确选择——快速部署——贯彻到底——以具体结果衡量”的行动精神，努力为党、人民创造新的印记与奇迹。国家迈向的新纪元要求极高，要从“主张正确”转向“行动正确且有效”，提高负责人责任意识，并实现产出结果管理。

苏林建议，要在2030年前成功建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化的人民公安参谋力量。除了按照“人先枪后”方针实现人的现代化外，还需要特别关注科学技术的应用及数字化转型在参谋各方面工作中的落实。集中建设一支政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬、绝对忠诚、诚实、敏锐、热忱、勇敢、精通业务的人民公安参谋干部队伍，不断更新专业知识、社会知识、科技水平和外语能力。同时，要关心落实相关制度政策，使人民公安参谋力量能够安心工作并为国家作出贡献。

在典礼上，越共中央总书记、国家主席苏林代表党和国家领导人，向公安部办公厅授予“人民武装力量英雄”称号。（完）

越通社
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