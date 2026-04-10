☕️越通社新闻下午茶（2026.4.10）

越共中央总书记、国家主席央军委书记苏林向第三军区授予“人民武装力量英雄”称号。图自越通社

越通社河内——·4月10日上午，越南国防部第三军区党委、司令部及国防部在海防市隆重举行“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席并发表指导性讲话。全文



·值此人民公安参谋力量传统日80周年（1946年4月18日-2026年4月18日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向人民公安参谋力量致贺信。全文



越南政府总理、海防市国会代表黎明兴在国会小组会议上发表讲话。图自越通社

·4月10日，越南国会分组讨论多项重要议题，包括补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况报告，2026年初经济社会发展与财政预算实施情况，以及2026—2030年中期公共投资计划、国家五年财政计划和公共债务借还计划。全文



·应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），在土耳其开展若干双边活动，并对意大利进行正式访问。其中，意大利是陈青敏主席此次出访的首站，于4月11日至14日进行。全文



·越通社特派记者报道，在对柬埔寨进行正式访问期间，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀4月10日上午在首都金边会见了柬埔寨代理国家元首、柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森。全文



会谈现场。图自越通社

·4月10日上午，在柬埔寨人民党中央总部隆重举行的正式欢迎仪式后，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与柬埔寨人民党副主席、党中央常务委员会主席赛冲亲王（Samdech Say Chhum）举行了会谈。全文



·当地时间4月10日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在首都金边会见了柬埔寨国会主席昆索达莉亲王（Samdech Khuon Sudary）。全文



·对柬埔寨王国进行正式访问期间，当地时间4月10日中午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲（Say Chhum）共同见证了两国地方间合作文件的交换仪式。



·在越共中央总书记、国家主席苏林访华前夕，接受越通社驻北京记者的采访时，中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平强调，此访把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处，推动两国战略意义的命运共同体建设。全文



·越南《宗教信仰法》于2016年由第十四届国会通过，实施8年来，为保障宗教信仰自由权作出了贡献，为神职人员、修行者和信徒践行信仰创造了便利条件。然而，面对科学技术的强劲发展，该法暴露出一些法律空白，其中尚未规定网络空间的宗教信仰活动。



·越南财政部私营企业和集体经济发展局副局长郑氏香在财政部2026年一季度例行记者会上对关于发展民营经济发展的第68-NQ/TW号决议实施情况做出评价时指出，工作任务繁重、时间紧迫以及资源有限带来了不少挑战。



今年的展会有来自国内31个省市以及20个国家和地区的近400个展位、超过600家组织和企业参展。图自越通社

·4月10日上午，以"数字化转型与绿色增长——提升越南旅游业的地位"为主题的2026年第15届越南国际旅游展（VITM-2026）在河内正式开幕。本次展会由越南旅游协会在越南文化、体育与旅游部的指导下主办，不仅是国内外旅游企业对接合作的机会，还是游客享受众多优惠待遇的契机。全文



·4月10日，两集装箱新鲜榴莲（相当于约1.4万棵果实）在谅山省友谊国际口岸顺利通关出口至中国。这批榴莲采自林同省保禄坊的原料种植区。全文



·值此纪念越南合作社日（4月11日）、胡志明主席号召地主和农民加入农业合作社80周年（1946.4.11-2026.4.11）以及响应“2026年合作社行动月”之际，越南合作社联盟与《商业杂志》4月10日在河内联合举行第三届国家合作社论坛。



·顺化中央医院10日表示，该院刚为3例骨髓移植患儿举行出院仪式。其中包括第16例地中海贫血（先天性溶血性贫血）同种异体骨髓移植病例（骨髓供体为其亲哥哥），以及治疗神经母细胞瘤的第54和55例自体骨髓移植病例。全文（完）