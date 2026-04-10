越共中央总书记、国家主席苏林出席第三军区“人民武装力量英雄”称号颁授仪式

越通社海防——4月10日上午，越南国防部第三军区党委、司令部及国防部在海防市隆重举行“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席并发表指导性讲话。



在仪式上作关于第三军区成绩的汇报时，第三军区党委副书记、司令员梁文检中将强调，第三军区成立于1945年10月31日，其辖区在北部和全国的国防安全及经济方面具有极其重要的战略地位，是历史、文化底蕴深厚的地区，也是红河文明的摇篮。在民族建国与卫国历史中，军区辖区内发生了许多著名战役，取得了辉煌战功。



第三军区武装力量指战员继承和发扬了战功与成就，是捍卫祖国在北部边境的独立、主权、统一、领土完整的核心力量之一；与各力量协调维护政治安全与社会秩序，为各地发展经济、文化、社会创造有利环境。同时，部队还积极开展群众工作、政策工作，并落实好后方军队政策，为筑牢“民心阵势”作出贡献。



凭借80多年来取得的杰出成就，第三军区及数以万计次的集体和个人获得了党和国家的认可与多项崇高奖励，胡志明主席也曾多次莅临视察。

苏林在仪式上发表讲话。图自越通社

苏林在仪式上发表讲话时强调，世界和地区形势将继续复杂多变，范围广泛。在国内，要求保持和平稳定的环境，以实现经济社会快速可持续发展，不断提高人民的物质和精神生活水平，成功实现两个百年战略目标，任务极其重要且紧迫。军事国防工作正给全党、全民和全军提出许多重大而紧迫的问题。



为履行好被赋予的职能和任务，苏林代表党和国家领导人、中央军委，要求第三军区集中深刻贯彻党的十四大决议及相关决议、指示、命令，特别是越共十三届八中全会关于“新形势下卫国战略”的决议；准确把握形势，为党、国家、中央军委、国防部就“正确、精准”的主张、对策和解决方案提供参谋，维护和平稳定的建设和发展环境；与各力量、地方党委和政府配合建设全民国防、全民国防阵势，并与人民安全阵势和牢固的“民心阵势”相结合，为将广宁—海防建设成为红河平原经济增长极、将河内—海防—广宁打造成为北部及全国主要增长极作出贡献。



苏林要求，组织力量建设，调整“精、简、强”的编制组织，建设革命化、正规化、精锐化、现代化的武装力量；不断创新、提高训练、演习、力量、水平和战备能力；提高军兵种协同作战、独立作战、持续多日作战、高科技战争形态下的作战能力；与地方党委、政府密切配合，做好对各类对象的国防安全教育培养工作；将各省市建设成为牢固的防御区域；增强辖区内的国防安全潜力；继续加强管理、纪律教育及安全保障，将军区武装力量全面建设成为“模范、典型”的强大力量。（完）