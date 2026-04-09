越共中央总书记、国家主席苏林致电祝贺萨苏当选连任刚果总统

越通社河内——值此德尼·萨苏-恩格索再次当选刚果共和国总统之际，2026年4月9日，越共中央总书记、国家主席苏林向萨苏总统致贺电。（完）
越南国会主席陈青敏会见刚果（金）国民议会议长
1月22日下午，越南国会主席陈青敏在芹苴市会见了刚果民主共和国国民议会议长维塔尔·卡梅尔。陈青敏强调，越南高度重视与刚果（金）的传统友好关系，希望未来进一步加强两国议会间的合作关系。
值此德尼·萨苏-恩格索再次当选刚果共和国总统之际，2026年4月9日，越共中央总书记、国家主席苏林向萨苏总统致贺电。
越通社河内——值此德尼·萨苏-恩格索再次当选刚果共和国总统之际，2026年4月9日，越共中央总书记、国家主席苏林向萨苏总统致贺电。（完）
在国际形势复杂多变的背景下，越南健全2026-2031年任期高层领导班子正受到国际观察界的关注。
4月9日下午，规范性法律文件审查处理指导委员会（以下简称“指导委员会”）第一次会议在国会大厦举行。
据越通社特派记者报道，4月9日下午，在老挝传统新年充满热闹与喜庆的氛围中，正在对老挝进行正式访问的越共中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团成员一同参加了拴线仪式。
对老挝进行正式访问的越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀一行于4月9日下午在万象会见了越南驻老挝大使馆工作人员及旅老越南人社群代表。
4月9日下午， 2025-2030年任期兴安省委举行会议，选举省委书记，并推举兴安省人民议会主席、省人民委员会主席及相关领导职务人选。
在对老挝进行正式访问期间，4月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。
4月9日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在主席府主持了最高人民法院法官任命决定公布和颁发仪式。
应柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲亲王（Samdech Say Chhum）的邀请，越共中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日对柬埔寨王国进行正式访问。
应越南社会主义共和国政府总理黎明兴的邀请，斯洛伐克共和国总理罗贝尔特·菲佐将于2026年4月12日至14日对越南进行正式访问。
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越通社驻华记者采访了两国青年代表，他们均希望未来两国继续加强各领域合作，推动双边关系不断走深走实，为两国人民带来实实在在的利益。
在越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的命运共同体持续得到巩固的背景下，双边关系的良好发展势头预计将得到维持与扩大，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。
4月9日下午，国家主席办公厅在主席府隆重举行了越共中央总书记、国家主席苏林与原国家主席梁强之间的国家主席工作交接仪式。
4月9日上午，越南国会常务委员会召开会议，对国会关于对成品油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议草案提出意见。
据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在老挝首都万象会见老挝总理宋赛·西潘敦。
在第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月9日上午听取了关于《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》等法案的呈文和相关审查报告。
4月9日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议。
陈锦秀重申，越南党和国家坚定不移重视并将巩固和发展越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系置于最优先地位，同时强调这是两国民族的宝贵财富，是客观规律，是保障各自国家可持续发展的巨大力量源泉，是维护地区和平、稳定与发展的重要因素。
越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。
据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央驻地共同出席并见证了越老双边合作文件签署仪式。