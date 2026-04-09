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越共中央总书记、国家主席苏林致电祝贺萨苏当选连任刚果总统

值此德尼·萨苏-恩格索再次当选刚果共和国总统之际，2026年4月9日，越共中央总书记、国家主席苏林向萨苏总统致贺电。

刚果共和国总统
刚果共和国总统

越通社河内——值此德尼·萨苏-恩格索再次当选刚果共和国总统之际，2026年4月9日，越共中央总书记、国家主席苏林向萨苏总统致贺电。（完）

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#刚果 #非洲 #越南
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