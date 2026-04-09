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越共中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里

在对老挝进行正式访问期间，4月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。

越共中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。图自越通社

越通社万象——在对老挝进行正式访问期间，4月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里祝贺并高度评价越南在过去所取得的巨大且全面的成就，并强调，陈锦秀在越共十四大后以中央书记处常务书记身份选择老挝作为其对外活动的首个出访国家，生动体现了两党、两国对越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系的高度重视和首要优先。

越共中央书记处常务书记陈锦秀热烈祝贺老挝国家在过去所取得的重要成就，特别是老挝人民革命党第十二次全国代表大会以及第十届国会和第五届省/市人民议会代表选举的圆满成功。他坚信，在以通伦·西苏里为首的老挝人民革命党的领导下，老挝国家将在革新事业中继续取得更大的胜利。

值此机会，陈锦秀向通伦·西苏里通报了其与老挝中央书记处常务书记维莱·拉坎丰之间的会谈结果，并重申，越南一如既往地重视和优先发展与老挝“独一无二”的特殊关系，同时，将大力、全面支持老挝建国卫国事业，以及对老挝党、国家和人民长期以来给予越南巨大、真诚、宝贵、无私的帮助表示衷心感谢。

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会见现场。图自越通社

双方相互通报了各自党、各自国家在国会选举后的情况，特别是党建、经济社会发展、国防安全保障及国际一体化等各大方向。陈锦秀分享了越南在落实党的十四大决议中的一些经验，特别是在提高党组织领导能力和战斗力、严明政治纪律和政治规矩、推进反腐败反消极斗争，同时将促进经济快速可持续发展与保障社会进步和公平相结合等方面的经验。

陈锦秀强调，越南始终重视和优先巩固和发展与老挝的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系。他说，越南大力支持老挝人民革命党的经济社会发展路线和政策，同时愿意分享经验、与老挝密切配合，共促发展，致力于两国的共同利益以及地区的和平、稳定与合作。

关于未来合作方向，双方一致同意继续推进高层和各级代表团互访；有效落实已达成的协议；继续加强安全国防合作，打击犯罪，特别是毒品犯罪、跨境犯罪、网络安全犯罪；推动两国经济互联互通，尤其是基础设施互联互通，着力开展重点项目，其中包括两国之间的交通互联互通项目；继续加强贸易投资合作，鼓励越南企业加大对老挝的投资力度；提高教育培训合作质量、人力资源开发，以及加强地方，特别是边境地区之间的紧密联系。

双方也一致同意密切配合，为2027年越老友好团结年做好各项活动准备。这被确定为重要里程碑，旨在向两党、两国人民广泛传播越老特殊团结合作关系。

值此机会，两位领导人就双方共同关心的地区和国际问题交换了意见，强调保持双边团结，在世界形势快速复杂难料的背景下在地区和国际论坛上协调立场。

两位领导人相信，在两党、两国领导人的高度政治决心以及两国人民的同心协力下，越老关系将在新时期继续强劲发展、日益深入、务实和有效，为地区的和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）

越南驻老挝国防武官潘友胜大校致辞 图自越通社

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越通社
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