巩固和提升越老柬全面友好合作关系

越通社河内——值越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团对老挝和柬埔寨进行正式访问之际，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强就此访的目的和意义接受了采访。



阮孟强表示，应老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）和柬埔寨人民党副主席、中央常任委员会主席赛冲亲王（Samdech Say Chhum）的邀请，越共中央书记处常务书记陈锦秀将于2026年4月9日访问老挝、4月10日访问柬埔寨。



此访是越共中央书记处常务书记首次对老挝和柬埔寨两个邻国进行正式访问。在当前世界和地区局势快速演变、复杂难测的背景下，巩固和加强越南与老挝、柬埔寨的战略合作关系具有十分重要的现实意义。特别是，三国均处于推进国家建设、现代化进程和深度融入国际社会的关键阶段，迫切需要加强彼此间的协调配合，以有效把握发展机遇、降低外部风险，携手促进发展。



此访对于重申越南一贯重视并优先发展同老挝和柬埔寨关系的政策，巩固三党三国政治互信，审视并推动落实高层共识，同时加强对三国人民特别是年轻一代开展团结友好传统宣传等方面具有重要意义。



在此访框架内，陈锦秀将与老挝和柬埔寨高层领导人就推动全面合作的大方向交换意见，重点是有效落实已达成的协议，推动关系走向深入，与人民的切实利益相结合，特别是在基础设施互联互通、边境贸易、教育培训和数字化转型等领域。



阮孟强表示，近期，越老关系和越柬关系继续积极、全面发展，在所有领域均取得了诸多实质性成果。



对于越老关系，政治继续是两国坚实的基石。在经济领域，两国合作强劲转变；2025年双边贸易额达近30亿美元，比2024年增长近33%。越南目前是老挝的第三大贸易伙伴，也是最大的投资来源国之一，拥有274个项目，总投资额近60亿美元。国防安全合作继续是重要支柱，为维护边境地区稳定作出贡献；教育、文化、卫生和农业等领域也取得诸多积极成果。



对于柬埔寨，两国关系继续强劲发展，政治互信基础牢固。在经济方面，越南是柬埔寨在世界上第三大、在东盟最大的贸易伙伴；2025年双边贸易额超过113亿美元，同比增长近12%。越南目前在柬埔寨有229个投资项目，总投资额近30亿美元，集中在农业、电信、银行和能源等领域。国防安全合作不断加强，同时民间交流及边境省份之间的合作也得到加强。



总而言之，越老柬关系目前建立在三大支柱之上：政治互信、经济合作和民间交流。这是三国在深度融入国际背景下继续发展的重要基础。



陈锦秀的此次访问意在推动落实高层共识，确保各合作机制的连续性和有效性；加强经济联系，特别是交通基础设施、能源和数字化转型；扩大教育培训合作，发展高质量人力资源；促进民间交流，特别是年轻一代，以巩固长期关系的社会基础。



凭借三国领导人的高度政治决心以及越老柬三国人民的团结传统，此访有望取得圆满成功，为巩固和提升三国全面友好合作关系、维护地区和平、稳定、合作与可持续发展作出贡献。（完）





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