越南支持“同一健康”全球承诺

越通社河内——在法国里昂举行的“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内，作为越南“同一健康”伙伴关系框架的牵头机构，越南农业与环境部表示强烈支持关于“同一健康”的全球政治承诺以及由法国发起的各项国际倡议。



越南农业与环境部称，在越南农业与环境部、卫生部及各相关部委和国际合作伙伴之间密切协调下，该部正在通过同一健康伙伴关系框架积极部署“同一健康”方法。其中，法国政府及法国各组织，特别是国际农业发展研究中心（CIRAD），是重要的合作伙伴，在技术、研究和政策对接方面为越南提供支持。



越南同时是法国总统发起的预防人畜共患病倡议的积极成员，为全球按照综合方法和早期预防方向防范人畜共患病的努力作出贡献。越南希望在“同一健康”伙伴关系框架下继续加强与法国政府的合作，并更积极地参加今后的各次会议。



越南自2003年起通过禽流感与人流感防控伙伴关系开始部署“同一健康”方法。2016年，该伙伴关系转变为同一健康伙伴关系框架，以扩大防控人畜共患病及新发健康风险的领域。2021-2025年，越南同一健康伙伴关系框架获得批准并正式实施，发挥国家级跨部门协调机制的作用。目前，该伙伴关系框架有35个正式签署伙伴和70多个常驻参与的国际伙伴。



“同一健康”峰会于4月5日至7日在里昂举行，高级别会议于4月7日世界卫生日当天举行。这是法国担任七国集团轮值主席国期间的重点活动之一，来自20多个国家以及众多国际组织、科学家和企业代表参加。峰会聚焦推动“同一健康”方法，强调人类、动物、植物及生态系统健康之间的相互关联，致力于将政治承诺转化为疾病预防和环境保护领域的具体行动。（完）

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