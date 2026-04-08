时政

越南支持“同一健康”全球承诺

在法国里昂举行的“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内，作为越南“同一健康”伙伴关系框架的牵头机构，越南农业与环境部表示强烈支持关于“同一健康”的全球政治承诺以及由法国发起的各项国际倡议。

“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内的一场研讨会。图自越通社
“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内的一场研讨会。图自越通社

越通社河内——在法国里昂举行的“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内，作为越南“同一健康”伙伴关系框架的牵头机构，越南农业与环境部表示强烈支持关于“同一健康”的全球政治承诺以及由法国发起的各项国际倡议。

越南农业与环境部称，在越南农业与环境部、卫生部及各相关部委和国际合作伙伴之间密切协调下，该部正在通过同一健康伙伴关系框架积极部署“同一健康”方法。其中，法国政府及法国各组织，特别是国际农业发展研究中心（CIRAD），是重要的合作伙伴，在技术、研究和政策对接方面为越南提供支持。

越南同时是法国总统发起的预防人畜共患病倡议的积极成员，为全球按照综合方法和早期预防方向防范人畜共患病的努力作出贡献。越南希望在“同一健康”伙伴关系框架下继续加强与法国政府的合作，并更积极地参加今后的各次会议。

越南自2003年起通过禽流感与人流感防控伙伴关系开始部署“同一健康”方法。2016年，该伙伴关系转变为同一健康伙伴关系框架，以扩大防控人畜共患病及新发健康风险的领域。2021-2025年，越南同一健康伙伴关系框架获得批准并正式实施，发挥国家级跨部门协调机制的作用。目前，该伙伴关系框架有35个正式签署伙伴和70多个常驻参与的国际伙伴。

“同一健康”峰会于4月5日至7日在里昂举行，高级别会议于4月7日世界卫生日当天举行。这是法国担任七国集团轮值主席国期间的重点活动之一，来自20多个国家以及众多国际组织、科学家和企业代表参加。峰会聚焦推动“同一健康”方法，强调人类、动物、植物及生态系统健康之间的相互关联，致力于将政治承诺转化为疾病预防和环境保护领域的具体行动。（完）

医务人员向儿童提供疫苗接种。图自越通社

4·7全民健康日：从妇幼保健基础出发 提升人口质量

今年“4·7全民健康日”的主题为“主动防病——建设健康越南”，标志着健康服务思维从“治病”向“主动防病”的重要转变。本着这种精神，卫生部门正与全社会共同努力，推动人民健康服务工作创新。其中，妇幼保健被确定为国家可持续发展的关键基石。

越通社
#越南 #法国总统 #预防人畜共患病倡议 #同一健康 #全民健康 #第72号决议 法国
关注 VietnamPlus

融入国际

人权

从决议到实践

相关新闻

医务人员向儿童提供疫苗接种。图自越通社

4·7全民健康日：从妇幼保健基础出发 提升人口质量

今年“4·7全民健康日”的主题为“主动防病——建设健康越南”，标志着健康服务思维从“治病”向“主动防病”的重要转变。本着这种精神，卫生部门正与全社会共同努力，推动人民健康服务工作创新。其中，妇幼保健被确定为国家可持续发展的关键基石。

西贡眼科医院的医生为胡志明市春和坊的居民进行诊疗。图自越通社

为1.6万民众提供免费体检 推动基层医疗创新

4月5日上午，胡志明市卫生局在全市同步设立64个免费体检点，为约1.6万名市民提供健康检查服务。这是该市首次在社区层面大规模组织体检、筛查和健康咨询活动，旨在提升居民对预防性医疗服务的可及性，并推动基层医疗向主动健康管理模式转型。

更多

陈德胜同志出任河内市委书记。图自越通社

陈德胜同志出任河内市委书记

越共中央政治局委员、2021-2026年任期农业与环境部党组书记、部长陈德胜同志不再参加2020-2025年任期政府直属机关党委。政治局指派陈德胜同志参加河内市委、常委会，并担任2025-2030年任期河内市委书记。

越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

俄罗斯媒体：越南建设更具实权的国家机构

4月7日，俄罗斯多家媒体就越南第十六届国会选举越共中央总书记苏林为2026-2031年任期国家主席发表文章，认为这是越南治理体系中的一大变革，旨在实现未来系列重大发展目标。

老挝传统新年上的拴线仪式。图自越通社

越南祖国阵线中央委员会主席致信祝贺老挝传统新年

值此老挝人民传统新年（佛历2569年）之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀向老挝人民革命党中央政治局委员、老挝建国阵线中央委员会主席奇乔·凯坎皮吞（Kikeo Khaykhamphithoune）致贺信。

越共中央总书记、国家主席苏林在第十六届国会第一次会议上发表就职演说。图自越通社

📝时评：迈向“人民享受发展成果”目标的征程

在党和国家两个最高岗位上，其首要优先是推动国家实现快速、可持续发展，全面提升人民生活水平；核心任务是深刻贯彻并切实落实“以民为本”的理念，充分发挥人民的主体作用；最高目标、最终归宿是让人民共享发展成果。

越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

世界各国致电祝贺越南新领导人

值此越共中央总书记苏林同志当选国家主席、黎明兴同志当选政府总理、陈青敏同志当选国会主席之际，老挝、中国、柬埔寨、古巴、俄罗斯、印度等各国领导人纷纷致贺电和贺信，表示热烈祝贺。

2026年4月1日，伊朗德黑兰发生爆炸，升起滚滚浓烟。图自新华社/越通社

越南驻以色列大使馆发布紧急通知

4月7日中午，越南驻以色列大使馆向旅居当地越南人社群发布通知，通报了以色列国防军本土守备司令部的最新民防政策，具体是现行政策的有效期将从4月7日11时延长至4月9日20时。