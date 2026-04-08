☕️越通社新闻下午茶（2026.4.8）

国会主席陈青敏向新一届政府成员赠送鲜花表示祝贺。图自越通社

越通社河内——·越南社会主义共和国政府成员（2026-2031 年任期）名单出炉。更多



·据越南外交部4月8日发布的消息，应各国议会联盟主席图利娅·阿克松、秘书长马丁·纯贡的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动，随后于2026年4月11日至17日对意大利共和国进行正式访问。更多



·值越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团对老挝和柬埔寨进行正式访问之际，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强就此访的目的和意义接受了采访。

·在越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀对老挝进行正式访问前夕，老挝驻越南大使坎宝·恩塔万就此访意义及双方未来合作重点接受了越通社记者的采访。更多

·值此老挝人民传统新年（佛历2569年）之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀向老挝人民革命党中央政治局委员、老挝建国阵线中央委员会主席奇乔·凯坎皮吞（Kikeo Khaykhamphithoune）致贺信。



·公共投资被视为 2026 年剩余季度越南经济增长的重要动力。然而，为充分发挥其增长引擎作用，亟需集中力量破解“瓶颈”，为企业，尤其是建筑行业企业的发展创造便利条件。

“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内的一场研讨会。图自越通社

·在法国里昂举行的“同一健康”峰会（One Health Summit）框架内，作为越南“同一健康”伙伴关系框架的牵头机构，越南农业与环境部表示强烈支持关于“同一健康”的全球政治承诺以及由法国发起的各项国际倡议。更多



·在出行成本增加的背景下，具备交通便利及价格优势的目的地正显现出明显竞争优势，而越南正有效利用这一趋势。对于众多国际游客而言，如今的越南不仅是极具吸引力的目的地，更以友善、热情和安全著称，这些核心价值已成为影响游客选择行为的决定性因素。



·据越南外交部通报，应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将于4月9日率越南高级代表团对老挝进行正式访问。



·在党和国家两个最高岗位上，其首要优先是推动国家实现快速、可持续发展，全面提升人民生活水平；核心任务是深刻贯彻并切实落实“以民为本”的理念，充分发挥人民的主体作用；最高目标、最终归宿是让人民共享发展成果。更多

游客参加胡志明市文化艺术活动。图自越通社

·胡志明市旅游业不仅在规模上持续扩展，且正加快向提升体验质量、强化区域联通和扩大辐射带动能力转型升级。该市旅游新格局正逐步形成——不仅是接待游客的目的地，更是连接各地旅游资源、组织市场并引领全国旅游客流的重要枢纽。更多



·越南政府近日颁布第86/NQ-CP号决议，正式发布国家创新创业战略。该战略旨在构建协同发展的创业生态系统，将创新打造为推动经济社会增长、提升国家竞争力和实现可持续发展的重要动力。更多



·在全球供应链重塑和能源转型加速的背景下，越南与韩国正面临推动双边关系，尤其是工业、能源、战略性矿产领域合作关系朝着更务实、更可持续方向提质升级的重大机遇。这是越南工贸部代理部长黎孟雄与韩国驻越南大使崔泳三（Choi Young Sam）举行工作会谈上所强调的内容。更多



·越南财政部刚颁布第40号通知，规定免收部分费用和规费，以支持交通运输领域的生产经营活动。该通知自2026年4月7日起施行，有效期至2026年6月30日。更多

芒街国际口岸边防部队在北仑一号口岸为旅客办理出境手续。图自越通社

·据越通社驻中国记者报道，4月7日，“AI赋能越中跨境旅游合作”交流研学活动在中国南宁市正式启动，吸引了来自越南4个省的近30名旅游干部和企业代表参加。更多



·据越通社驻新加坡记者报道，2026年《东盟与中日韩区域经济展望》（AREO）年度报告指出，越南正有效应对地区和全球经济波动，迅速融入供应链，并逐步成为外商直接投资（FDI）的重要目的地。更多（完）