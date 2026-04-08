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第十六届国会第一次会议新闻公报（第五号）

2026年4月8日（星期三）下午，第十六届国会第一次会议进入第三个工作日。越南国会主席陈青敏主持会议。

国会副主席阮氏青主持会议。图自越通社
国会副主席阮氏青主持会议。图自越通社

越通社河内——2026年4月8日（星期三）下午，第十六届国会第一次会议进入第三个工作日。越南国会主席陈青敏主持会议。

国会在大会堂召开全体会议。在国会副主席阮氏青的主持下，国会听取司法部部长黄青松发表关于《〈首都法〉（修正案）》草案和国会关于提高预防和解决国际投资争端效率的协调机制、特殊政策决议草案的呈文；国会法律与司法委员会主任潘志孝作《〈首都法〉（修正案）》草案的审查报告；国会经济与财政委员会主任潘文买作国会关于提高预防和解决国际投资争端效率的协调机制、特殊政策决议草案的审查报告。

内务部部长杜青平发表关于《〈竞赛奖励法〉若干条款修改补充法》草案的呈文；民族与宗教部长阮廷康发表关于《〈宗教信仰法〉（修正案）》草案的呈文；国会文化与社会委员会主任阮得荣作关于《〈竞赛奖励法〉若干条款修改补充法》草案和《〈宗教信仰法〉（修正案）》草案两项法案的审查报告。外交部长黎怀忠发表关于《〈越南社会主义共和国驻外代表机构法〉若干条款修改补充法》草案的呈文；国会国防安全与对外委员会主任黎晋至作关于《〈越南社会主义共和国驻外代表机构法〉若干条款修改补充法》草案的审查报告。

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与会代表。图自越通社

随后，国会分组讨论《〈首都法〉（修正案）》草案、《〈竞赛奖励法〉若干条款修改补充法》草案和《〈宗教信仰法〉（修正案）》草案。

根据会议议程，2026年4月9日上午，国会在大会堂召开全体会议，听取政府和国会法律与司法委员会关于《〈户籍法〉（修正案）》草案、《〈公证法〉若干条款修改补充法》草案、《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》草案、《〈信息获取法〉（修正案）》草案的呈文与审查报告。随后，国会分组讨论上述各项法案。

下午，国会在大会堂召开全体会议，听取政府关于2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果补充评估的报告，2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况，政府关于2026—2030年经济社会发展五年计划的呈文；国会经济与财政委员会关于2025年经济社会发展计划和国家预算执行结果补充评估，2026年前几个月经济社会发展计划和国家预算执行情况，2026—2030年经济社会发展五年计划的审查报告等。

随后，国会分组讨论上述内容。（完）

越通社
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