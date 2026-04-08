南美媒体：越南调整领导结构 服务国家发展事业

越通社河内——4月7日，南美地区媒体纷纷报道并发表关于越南第16届国会选举产生国家主要领导职务的正面评论。



越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，阿根廷网站《Infobae》报道称，越共中央总书记苏林以绝对多数票赞成当选2026-2031年任期越南国家主席，标志着领导结构的重要调整，巩固了党的领导人在政治体系中的核心地位，服务国家发展计划。



《Infobae》称，苏林总书记、国家主席在就职演说中强调，首要任务是维护和平稳定的环境，推动国家快速、可持续发展，提高人民生活的方方面面，让人民享有发展的所有成果。在担任党的领导人期间，苏林领导了自20世纪80年代以来最大规模的行政机构改革，推动越南改变增长模式，注重推进科技、创新和数字化转型，促进民营经济发展，并设定后续五年越南经济年均增长率达10%以上的目标。



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与此同时，阿根廷C3电台也报道越南国会选举国家主要领导人一事。这家媒体高度评价越南反腐败斗争和今年一季度经济增速达7.83%，这表明，尽管受到中东地缘政治紧张局势的影响，越南经济仍呈现积极复苏态势。



同日，委内瑞拉南方电视台（Telesur）也报道了越南健全国家高层领导结构的消息，其中提及黎明兴同志当选政府总理，并指出，黎明兴的施政路线将聚焦于推动经济增长和巩固生产力。委内瑞拉南方电视台强调，越南政府行动计划优先开展数字转型、创新和制度完善，以消除行政障碍，有效动员社会资源。新政府承诺建设透明、廉洁、纪律严明的机构，践行“人民的信任是国家最大资源”的观点，将国家利益放在首位。



此外，金砖国家电视台（BRICS）西班牙语频道也报道了越南这一重要事件，并表示，多位世界领导人已致电祝贺越共中央总书记苏林当选越南国家主席。（完）