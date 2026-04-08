越共中央总书记、国家主席苏林签订批准《河内公约》的决定

越通社河内——4月7日，越共中央总书记、国家主席苏林签订了关于批准《联合国关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）的决定。越南成为东南亚第一个、世界第二个批准《河内公约》的国家。



《关于打击网络犯罪公约》是联合国首个以越南地名命名的国际条约，是越南融入国际一体化进程中的历史性里程碑，展现了越南在解决国际社会共同问题中的能力和地位。作为东道国，越南已与联合国协调配合，于2025年10月在河内成功举办了《公约》开放签署仪式，共有来自110多个国家和国际组织的领导者、高级代表参加，其中72个国家正式签署了《公约》，使其继续成为促进国际社会就网络安全和网络空间治理相关问题进行对话、合作和建立信任的桥梁。

《河内公约》开放签署仪式现场。图自越通社

迅速完成批准程序，从而成为东南亚第一个、世界第二个正式成为《河内公约》成员国的国家，体现了越南对尊重国际法、联合国宪章和多边主义的坚定和一贯承诺。作为正式成员国，越南可以为网络空间国际法律框架的构建和发展进程做出更切实的贡献。



《河内公约》是越南提高网络犯罪预防、发现、调查和处理效率的重要国际法律基础，满足在数字化转型和国际一体化背景下保障国家安全、社会安全秩序的要求。这同时也是完善国内法律体系、确保与国际标准和义务兼容的重要动力，同时进一步提高预防和打击网络犯罪方面的体制、技术和人力能力。

《联合国关于打击网络犯罪公约》（《河内公约》）于2025年10月在河内首次开放签署。



《公约》共9章68条，建立了一个关于国际合作预防和打击网络犯罪的全面国际法律框架，涉及多项重要内容，包括：确定被视为网络犯罪的行为，从非法访问、干扰系统到在线虐待儿童、洗钱等犯罪活动；确定管辖权和调查措施，允许各国有效收集证据和起诉与网络犯罪相关的案件；程序性和执法措施；调查、起诉网络犯罪主体的国际合作；防范措施，其中强调能力建设和提高网络安全意识；技术支持和信息交流。



迄今，已有75个国家签署了《公约》。在越南之前，卡塔尔是第一个批准《公约》的国家。《公约》将在有40个国家成为成员国后生效。（完）