国际媒体：越南领导结构迈出重要一步

越通社河内——4月7日，中国、新加坡、泰国、日本、俄罗斯和印度等国际和地区媒体发表了文章，对越南第16届国会选出国家骨干领导职位给予了积极评价。



越通社驻北京记者报道，4月7日，新华社、中国中央电视台（CCTV）、《环球时报》等中国主流媒体一律报道越共中央总书记苏林以全部495名与会代表投的赞成票，当选为2026-2031年任期越南国家主席的消息。



新华社援引了苏林总书记、国家主席的就职演说，其中强调，首要任务是维护和平稳定的环境，推动国家快速、可持续发展，提高人民生活的方方面面，让人民享有发展的所有成果，推动越南为地区和世界和平、稳定、发展及进步作出更大贡献。



中共中央总书记、国家主席习近平向苏林同志致贺电，强调了构建中越“具有战略意义的命运共同体”的重要性。他表示，愿同苏林总书记、国家主席一道努力，共谋发展振兴，引领中越命运共同体建设持续向前迈进，不断壮大各自社会主义事业，更好造福两国人民，为地区乃至世界注入稳定性和正能量。



同日，中国国务院总理李强也向当选越南政府总理的黎明兴同志致贺电，其中强调，以两党两国最高领导人重要共识为根本遵循，加快构建互利共赢合作格局，为推进具有战略意义的中越命运共同体建设作出积极贡献。



俄罗斯国际新闻通讯社（RIA Novosti）报道称，俄罗斯总统普京向苏林总书记、国家主席致贺电，其中强调，俄方愿继续与越方在国际和地区问题上保持密切对话与合作，希望推动两国经济、贸易和文化等项目的建设，致力于全面和稳定发展，为两国人民带来实实在在利益。



新加坡 《海峡时报》和CNA一律报道越南国会选举越南共产党总书记苏林为越南国家主席的消息。新加坡专家指出，由苏林总书记当选国家主席职务将增强越南执行经济发展政策、提高人民生活水平及维持政治稳定的能力，继续奉行平衡的外交政策，与大国保持合作关系，促进国际经济一体化。



泰国网站 nationthailand.com 评价称，苏林总书记当选越南国家主席标志着越南领导结构迈出重要一步的里程碑。此举有助于越南增强治理效率，推动政策制定更加迅速稳定，为经济发展、吸引外资和维持社会稳定创造便利条件。



日本《日经亚洲》（Nikkei Asia）刊登标题为“越共中央总书记出任国家主席，担当双重角色”的文章。文章认为，苏林总书记、国家主席的新任期将优先促进经济增长、政策改革、提高管理机制效率及聚焦重点基础设施项目等。



与此同时，印度网站devdiscourse认为，国会选举苏林总书记为国家主席一事有助于越南确定可持续发展方向，注重和平、稳定、促进经济社会改革，同时将经济模式转变为动态市场模式，增强民营部门效率并提升基础设施质量，推动快速且稳定增长。印度媒体认为，在苏林总书记、国家主席的领导下，越南将继续保持平衡的外交政策，巩固其在地区的地位，同时大力发展经济，以提高人民生活水平，为国际投资者营造稳定环境并带来新机遇。（完）

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