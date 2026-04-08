☀️越通社早安咖啡（2026.4.8）

越共中央总书记、国家主席苏林与国家主席办公厅干部会面。图自越通社

越通社河内——·4月7日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在国家主席办公厅驻地与办公厅全体干部、公职人员会面。原越共中央政治局委员、原国家主席梁强出席见面会。阅读全文



·4月7日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏出席了国会选举阮有义同志为国家审计署审计长的决议公布暨授予仪式。阅读全文



·4月7日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏在国会大厦出席了国会及国会常务委员会关于干部工作的决议公布暨授予仪式。阅读全文



·值此越共中央总书记苏林同志当选国家主席、黎明兴同志当选政府总理、陈青敏同志当选国会主席之际，老挝、中国、柬埔寨、古巴、俄罗斯、印度等各国领导人纷纷致贺电和贺信，表示热烈祝贺。阅读全文



·越南第十六届国会第一次会议4月8日重点开展人事工作，审议并批准政府副总理、部长及其他政府成员的任命。阅读全文



·越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈秀将率领越南高级代表团于4月10日对柬埔寨王国进行正式访问。越南驻柬埔寨大使阮明羽在访问前夕接受越通社驻金边记者的采访时强调，基于两国关系近60年的密切交往历史，以及当前地区和世界复杂难料的形势，两党、两国的团结之情是需要为子孙后代培育、维护和发展的宝贵财富，是越柬两国在新形势下对双方全面合作实现更加全面、务实和高效发展充满信心的基础。阅读全文



·应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀将率领越南高级代表团于4月9日对老挝进行正式访问。访问前夕，越通社驻万象记者就此次访问的意义采访了越南驻老挝大使阮明心。阅读全文

永昂二号热电厂。图自越通社

·永昂二号热电有限责任公司领导代表4月7日透露，当天0时，永昂二号热电厂二号机组正式投入商业运行，标志着全厂正式与国家电网并网的重要里程碑，为保障能源安全并促进中部地区经济社会发展作出贡献。阅读全文



·印度尼西亚seasia.co网站4月6日发表文章，通过比较1980-2025年期间亚洲十大经济体国内生产总值（GDP）规模的数据，显示该区域经济重心已从日本强劲转移至中国和印度，同时东南亚的作用日益凸显。其中，尽管越南在这两个时间点均未进入前十，但仍被评价为正在显著增强其影响力。阅读全文



·经过一个多星期的庭审及合议后，4月7日下午，河内市人民法院对农业与农村发展部（现为农业与环境部）原副部长黄文胜及其他22名被告人以“行贿”（根据《刑法》第364条规定）、“受贿”（根据《刑法》第354条规定）、“违反招投标规定造成严重后果”（根据《刑法》第222条规定）和“违反会计规定造成严重后果”（根据《刑法》第221条规定）等罪名作出宣判。阅读全文

2026年4月1日，伊朗德黑兰发生爆炸，升起滚滚浓烟。图自新华社/越通社

·越通社驻特拉维夫记者报道，4月7日中午，越南驻以色列大使馆向旅居当地越南人社群发布通知，通报了以色列国防军本土守备司令部的最新民防政策，具体是现行政策的有效期将从4月7日11时延长至4月9日20时。阅读全文



·日本媒体4月7日报道称，越南国会已选举越共中央总书记苏林为新任国家主席。越通社驻东京记者援引《日本经济新闻》报道，越共中央总书记苏林全票当选国家主席。越共中央总书记同时担任国家主席将有助于加快决策进程，并提升在与各国元首平等对话时地位。



·4月7日，中国、新加坡、泰国、日本、俄罗斯和印度等国际和地区媒体发表了文章，对越南第16届国会选出国家骨干领导职位给予了积极评价。



·公共投资被视为 2026 年剩余季度越南经济增长的重要动力。然而，为充分发挥其增长引擎作用，亟需集中力量破解“瓶颈”，为企业的发展创造便利条件。



·越南政府总理刚签发决定，批准实施《2026-2030年和2031-2035年东盟经济共同体战略计划》的行动计划。（完）