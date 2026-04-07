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越南政府总理黎明兴简历

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴同志简历

越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社

越通社河内—— 4 月 7 日下午，在越南第十六届国会第一次会议上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴，当选为越南社会主义共和国政府总理（2026-2031 年任期）。越通社谨向读者介绍黎明兴同志的简历：

姓名：黎明兴

出生日期: 1970年12月11日， 性别: 男，民族: 京族

籍贯: 河静省四美乡

居住地: 河内市巴亭郡潘廷逢街55号

入党日期: 2000年8月21日，转正日期: 2001年8月21日

个人学历:

普通教育: 12/12

专业业务: 公共政策

学衔/学位: 公共政策硕士

政治理论: 高级

外语: 法语本科，英语D级

奖励: 三等劳动勋章（2012年）；二等劳动勋章（2017年）

第十二、十三、十四届越共中央委员；第十三、十四届中央书记处书记；第十三、十四届中央政治局委员；第十五、十六届国会代表

工作经历：

1993年10月 - 1998年1月：越南国家银行国际关系司国际货币基金组织（IMF）处专员。1996年10月至1997年9月，在日本埼玉大学攻读经济学硕士学位。

1998年2月 - 2002年2月：越南国家银行国际合作司亚洲开发银行处副处长、处长。

2002年3月 - 2009年12月：越南国家银行国际合作司副司长、司长。

2010年1月 - 2011年10月：越南国家银行党组委员、组织部部长。

2011年10月 - 2014年10月：越南国家银行党组委员、副行长。

2014年11月 - 2016年1月：越共中央办公厅副主任。在越共十二大上当选为中央委员。

2016年1月 - 2016年4月：越共中央委员、中央办公厅副主任。

2016年4月 - 2020年10月：越共中央委员、国家银行党组书记、行长。

2020年10月 - 2021年1月：越共中央委员、中央办公厅主任。在越共十三大上再次当选中央委员，并被中央委员会选入中央书记处。

2021年1月 - 2024年5月：中央书记处书记、中央办公厅主任；中央反腐败反消极指导委员会委员；第十五届国会代表。在越共十三届九中全会上，被中央委员会补选为中央政治局委员。

2024年5月 - 2024年10月：中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长；内部政治保卫小组组长；中央反腐败反消极指导委员会副主任；越日友好议员小组主席；第十五届国会代表。

2024年10月 - 2026年3月：中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长；内部政治保卫小组组长；中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会副主任；越日友好议员小组主席；国家科技、创新与数字化转型发展指导委员会委员；国家完善体制法律指导委员会委员；国家选举委员会委员；第十五届国会代表。在2026年1月越共十四大上再次当选中央委员，并被中央委员会选入中央政治局。

2026年3月 - 2026年4月：中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长；内部政治保卫小组组长；中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会副主任；越日友好议员小组主席；国家科技、创新与数字化转型发展指导委员会委员；国家完善体制法律指导委员会委员；国家选举委员会委员；第十六届国会代表。2026年4月7日，在第十六届国会第一次会议上，被选为越南社会主义共和国政府总理。（完）

政府总理黎明兴宣誓就职

政府总理黎明兴宣誓就职

2026年4月7日下午，在国会大厦，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志宣誓就任越南社会主义共和国2026-2031年任期政府总理。

越通社
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