国会主席陈青敏：确保国家审计署具备足够能力检查、监督公共财政的管理和使用

越通社河内——4月7日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏出席了国会选举阮有义同志为国家审计署审计长的决议公布暨授予仪式。



陈青敏强调，阮有义是接受过正规培训的干部，拥有金融银行博士学位。他在党和政府直属机构担任过多个职务，积累了丰富的专业经验以及为贯彻落实党中央关于经济社会发展的重大决策部署当好参谋助手。



陈青敏要求，今后审计部门将被赋予非常繁重任务，阮有义同国家审计署党委、领导集体一道重点落实好以下若干核心任务。

越南国会主席陈青敏见证了新任国家审计长阮有义与前国家审计长吴文俊签署工作任务交接备忘录。图自越通社

其中，继续建设和完善关于国家审计署组织和运作的法律体系，确保国家审计署制度具备足够能力，满足检查、监督公共财政、公共财产管理和使用的要求。同时，重点研究修改《国家审计法》，以及制定《到2040年国家审计署发展战略及2045年愿景》。



国会主席要求，全面提高人力资源质量，建设思想政治、道德品质、专业能力过硬的国家干部和审计员队伍，满足数字化转型和国际一体化背景下的任务要求。



陈青敏指出，今后，国家审计署要继续大力推进数字化转型、科学技术和人工智能应用，以提高行业活动效率，提升分析、预测的能力，以及为完善机制、政策、法律建言献策。



陈青敏建议，国家审计署应加强国际一体化，出色完成2024-2027年任期最高审计机关亚洲组织审计委员会委员的任务，同时加强审计结果的公开和透明。



阮有义在仪式上发言时强调，将认真吸收国会主席陈青敏的指导意见，并将其具体化为各项任务来部署实施，不断锤炼道德品质、政治本领，提高专业能力，维护审计活动的廉洁性、客观性和独立性。（完）