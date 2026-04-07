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越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
在宣誓就职仪式上的越南政府总理黎明兴。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席政府总理黎明兴的就职仪式。图自越通社
政府总理黎明兴发表就职讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
国会主席陈青敏向政府总理黎明兴送花表示祝贺。图自越通社
政府总理黎明兴宣誓就职
2026年4月7日下午，在国会大厦，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志宣誓就任越南社会主义共和国2026-2031年任期政府总理。
2026年04月07日星期二 15:33
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