Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
在宣誓就职仪式上的越南政府总理黎明兴。图自越通社
在宣誓就职仪式上的越南政府总理黎明兴。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席政府总理黎明兴的就职仪式。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林出席政府总理黎明兴的就职仪式。图自越通社
政府总理黎明兴发表就职讲话。图自越通社
政府总理黎明兴发表就职讲话。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
越南政府总理黎明兴宣誓就职。图自越通社
国会主席陈青敏向政府总理黎明兴送花表示祝贺。图自越通社
国会主席陈青敏向政府总理黎明兴送花表示祝贺。图自越通社
0
1
2
3
4
5
6
7
8

政府总理黎明兴宣誓就职

2026年4月7日下午，在国会大厦，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、第十六届国会代表黎明兴同志宣誓就任越南社会主义共和国2026-2031年任期政府总理。

关注 VietnamPlus
#越南国会 #第十六届国会 #第一次会议 #选举政府总理 #2026-2031年任期 #无记名投票

相关新闻