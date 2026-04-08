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越南促进实施《东盟经济共同体战略计划》

越南政府总理刚签发决定，批准实施《2026-2030年和2031-2035年东盟经济共同体战略计划》的行动计划。

2025年10月24日举行的东盟经济共同体理事会会议。图自越通社
2025年10月24日举行的东盟经济共同体理事会会议。图自越通社

越通社河内 ——越南政府总理刚签发决定，批准实施《2026-2030年和2031-2035年东盟经济共同体战略计划》的行动计划。

该行动计划的目标是充分、及时、有效地实施东盟经济共同体战略计划，并与越南的实际情况相结合。

进一步完善与商品、贸易、投资、竞争、知识产权、海关、贸易便利化、物流、电商、数字经济、绿色经济、循环经济、智慧城市、新一代经济走廊等领域的法律法规和机制政策，确保与东盟相关承诺及国际惯例相一致。

提高跨部门协调效率，巩固相关机构的能力；加强国家管理机构与企业界之间的磋商和信息共享。

充分利用东盟市场带来的机遇

行动计划的目的还在于推动越南企业更好地利用东盟市场的机遇，促进贸易投资，深度参与区域供应链；提高各部委、地方、行业协会和企业的认识及融入能力；在融入东盟经济共同体的进程中，加强数字化转型、创新和可持续发展。

完善监督、评估、监察东盟经济共同体承诺落实情况的机制；同时，将这些承诺的落实与国家发展目标、战略相结合，以有效落实国家发展的优先事项。

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第46届东盟峰会全体会议现场。图自越通社

进一步提升越南在东盟中的地位、作用和话语权。同时，积极为构建东盟经济合作倡议以及建设一个团结、活跃、适应、创新和包容的东盟经济共同体进程作出贡献，服务于经济社会发展、改善投资营商环境、提升国家竞争力。

六大战略目标

除了常规任务外，各部委各地区需要制定行动计划，以具体化并助力实现以下战略目标：

一、一个行动型共同体：以新的竞争力为基础，建设共同市场和统一的生产基地。

二、一个可持续的共同体：将应对气候变化的因素和政策融入所有经济合作领域。

三、一个敢想敢做、勇于创新的共同体。

四、一个主动和适应的共同体：加强东盟的全球议程。

五、一个敏捷和有韧性的共同体：增强东盟经济共同体及东盟人民应对冲击、压力、危机和动荡的能力。

六、一个融合、共同参与和合作的共同体：构建以人为本的东盟，不让任何人掉队。

行动计划提出了以下实施措施：将战略计划融入国内发展机制、政策；加强信息、报告、监测和评估执行结果的系统；推动倡导、动员和有效利用资源；完善组织机构，提高干部能力；加强有效利用东盟与伙伴之间的自由贸易协定、区域全面经济伙伴关系协定；宣传、动员和提高对东盟共同体及《东盟共同体2045年愿景》的认识。（完）

越通社
#东盟 #东盟经济共同体 #战略计划 #东盟经济
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