世界各国领导人纷纷向越南党和国家领导人致贺电与贺信

越通社河内——值此越南共产党中央委员会总书记苏林同志当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选为越南社会主义共和国国会主席之际，古巴、朝鲜、美国、白俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古国、巴勒斯坦和尼加拉瓜等国领导人和政党领导人纷纷发来贺电、贺信。



古巴共产党中央委员会第一书记、国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）向越共中央总书记苏林当选越南国家主席表示祝贺，并强调继续推动越古两国友好、团结与特殊合作关系向前发展的坚定承诺。



朝鲜劳动党总书记、国务委员会委员长金正恩（Kim Jong Un）强调，苏林同志担任国家主席，体现了越南全党和全民对这位成功领导国家走向繁荣富强、不断改善人民生活的领导人的高度信任与殷切期望。金正恩相信，在两国高层领导人2025年10月在平壤达成的共识基础上，两党、两国之间的传统友好合作关必将持续深化，且符合两国人民的共同愿望。



美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)祝贺苏林总书记当选国家主席和黎明兴同志当选政府总理。马尔科·卢比奥表示，美国高度评价越美全面战略伙伴关系建立在深厚友谊、相互尊重和共同利益之上；高度评价越南与美国密切配合促进经济繁荣，扩大民间交流以及促进自由开放的印度太平洋地区和平与稳定；希望与越共中央总书记、国家主席苏林和政府总理黎明兴乃至越南携手为两国人民带来和平与繁荣，同时继续使两国更加安全、强大和繁荣。



白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）相信，在苏林同志的领导下，越南必将在发展道路上稳步前行；并强调，战略伙伴关系有助于提升越白合作质量，近期取得的具体成果之一是双方实施免签措施并开通直达航线。



卢卡申科强调，白俄罗斯愿与越南深化两国传统友好合作关系，惠及两国人民。



“白俄罗斯”党主席奥尔加·切莫达诺娃（Olga Chemodanova）和白俄罗斯共产党中央委员会第一书记谢尔盖·西朗科夫（Sergei Syrankov）均强调，苏林总书记以高票当选国家主席表明，越南人民对苏林同志的政治威望及其为建国卫国事业所做出的贡献给予充分认可与高度信任。他们强调，“白罗斯”党和白俄罗斯共产党高度评价两党和两国人民之间的团结友谊



哈萨克斯坦总统卡西姆若马尔特·托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）强调，选举结果体现越南人民对苏林同志推动政治与经济繁荣、提升越南国际地位计划的信任；同时强调，越南是哈萨克斯坦在亚洲地区最重要的合作伙伴之一，相信通过双方共同努力，越哈战略伙伴关系将不断走深走实，造福两国人民。



蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫（Ukhnaa Khurelsukh）强调，在越共中央总书记、国家主席苏林的英明领导和远见卓识下，越南正不断强劲发展，成为地区经济增长的引擎，其国际声誉和地位也日益提升。乌赫那·呼日勒苏赫表示愿同苏林密切配合，推动蒙越全面伙伴关系向深度和广度拓展，造福两国人民，并为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



蒙古国总理尼亚木奥斯尔·乌其尔勒（NYAMOSOR UCHRAL）也致电祝贺黎明兴当选越南政府总理，并评价称，两国悠久的友好关系正不断向前发展，与蒙越全面伙伴关系相匹配。奥斯尔·乌其尔勒表示，愿与黎明兴密切合作，推动两国在各个领域上的宝贵合作关系取得更多丰硕成果。



蒙古国国家大呼拉尔主席宾巴朝格特（Sandag Byambatsogt）致电祝贺陈青敏连任越南国会主席，对两国立法机构之间的合作关系始终对深化越蒙全面伙伴关系起着举足轻重的作用表示高兴。宾巴朝格特表示，愿同陈青敏紧密携手，推动两国立法机构乃至两国关系走深走实，今后继续在国际和地区论坛上相互支持。



值此之际，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯（Mahmoud Abbas）、尼加拉瓜总统丹尼尔·奥尔特加·萨阿韦德拉(Daniel Ortega Saavedra)与联合总统罗萨里奥·穆里略（Rosario Murillo）也向越共中央总书记、国家主席苏林致贺信。



老挝党中央委员、副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane），柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）也发来贺电贺信祝贺越共中央政治局委员、外交部长黎淮中继续连任外交部长。（完）

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