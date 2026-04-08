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越共中央政治局公布中央组织部部长和中央办公厅主任任命决定

4月8日，越共中央政治局在河内召开政治局关于干部工作决定公布会议。

越共中央总书记、国家主席苏林向中央组织部部长阮维玉和中央办公厅主任阮海宁颁发任命决定。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向中央组织部部长阮维玉和中央办公厅主任阮海宁颁发任命决定。图自越通社

越通社河内——4月8日，越共中央政治局在河内召开政治局关于干部工作决定公布会议。

越共中央总书记、国家主席主持苏林主持会议并颁发决定。政府总理黎明兴、国会主席陈青敏等一同参加。

越共中央委员会委员、中央组织部常务副部长黄忠勇公布政治局的各项决定。

根据决定，越共中央政治局委员、河内市委书记阮维玉不再参与市党委、市委常委会，不再担任2025—2030年任期河内市委书记；调任、分工、指派其参加第十四届中央书记处工作，并任命为中央组织部部长，中央内部政治保护小组组长，中央反腐败、反浪费和反消极工作指导委员会副主任，中央科技发展、创新与数字化转型指导委员会常务副主任。

越共中央委员会委员、2021-2026年任期司法部党委书记、部长阮海宁不再参加2020—2025年任期政府党委委员会；调任、分工并任命为中央办公厅主任。

苏林在会上发言时强调，阮维玉同志和阮海宁同志都是政治立场坚定、道德品质优良、对党、祖国和人民绝对忠诚的干部，具备突出的工作能力、创新思维以及科学高效的工作方法，始终出色完成被交付的各项任务。

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河内市委常务委员会向阮维玉送花表示祝贺。图自越通社

国家进入新发展阶段，须实现越共十四大提出的重大目标任务。党的战略参谋机关的任务十分繁重。苏林建议两位同志立即投入到工作岗位，指导全方位、统筹且高效地履行中央组织部和中央办公厅的各项职能、任务与权限；确保战略参谋工作和党建工作质量，满足中央、政治局和书记处在新形势下的领导要求。

苏林要求，继续将中央组织部和中央办公厅建设成为廉洁、强大、专业、现代的机关；使其真正成为政治体系中在组织、纪律及参谋质量方面的典范机关；保持团结统一；严守党的原则；发挥集体智慧，提高个人责任意识，特别是负责人的责任意识；确保各项决定均客观、公正，并以公共利益为重。

中央组织部部长阮维玉强调，将竭尽全力，与两个机关领导集体及全体干部、公务员、劳动者同心协力，尽最大努力，发挥所取得的成果，克服一切困难，不断创新，提升各方面工作的质量和效率，圆满完成党交付的重任；始终坚守原则与责任，保持客观、公正、严谨的态度，将党、国家和人民利益置于首位。

阮维玉同志出生于1964年8月27日，籍贯兴安省梁平乡。阮维玉任第十三届、第十四届中央政治局委员，第十三届、第十四届中央委员会委员，河内市委书记，第十六届国会代表。

阮海宁同志出生于1976年1月24日，籍贯兴安省。阮海宁任第十二届中央委员会候补委员，第十三届和第十四届中央委员会委员，政府党委候补委员，司法部党委书记、部长。（完）

中央组织部部长黎明兴向越共中央委员、庆和省委副书记、省人民委员会主席陈峰颁发中央政治局的任命决定书。图自越通社

越共中央政治局批准陈峰同志担任庆和省委书记

4月2日下午，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长黎明兴向越共中央委员、庆和省委副书记、省人民委员会主席陈峰颁发中央政治局的任命决定书，批准其担任2025-2030年任期庆和省委书记，并指定参加第五军区党委。

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