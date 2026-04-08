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越共中央检查委员会决定对越南机场总公司案相关责任人予以处分

越共中央检查委员会8日在河内举行第五次会议。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青主持会议。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青主持会议。。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青主持会议。。图自越通社

越通社河内——越共中央检查委员会8日在河内举行第五次会议。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央检查委员会主任陈士青主持会议。

会议上，中央检查委员会对以下内容进行了审议并作出结论：

在审议关于建议对越南机场总公司（ACV）及宁平省等地方和单位党组及违规党员实施纪律处分的报告时，中央检查委员会认为：

武世阀（政府直属机关党委委员、党组书记、董事长）、赖春青（原党组书记、原董事长）、阮进越（越南机场总公司党委副书记、负责总公司工作的副总经理）以及黎文河（原宁平省委委员、原宁平省黎胡坊党组书记）等的政治思想、道德和生活方式退化；在履行被交付的职责任务过程中，以及在反腐败、反浪费、反不正之风斗争中违反了党的规定和国家法律法规；违反了党员禁令及模范表率责任；造成了极为严重的后果，对党组织及当地、机关、工作单位的威望产生了负面影响，需要给予纪律处分。

根据党的规定，中央检查委员会决定对赖春青、阮进越给予开除党籍处分；并建议职能机关审议并对武世阀、黎文河实施纪律处分。

中央检查委员会将继续对其他相关党组织和党员进行检查、审议并予以纪律处分。

本次会议上，中央检查委员会还审议并对其他若干重要内容作出了结论。（完）

越通社
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