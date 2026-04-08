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东盟高级官员会议：加强团结、战胜挑战，决心办好第48届东盟峰会

2026年4月7日，东盟高级官员会议（ASEAN SOM）在菲律宾马尼拉举行。东盟11个成员国的外交部副部长/高级官员及东盟秘书处领导出席会议。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席会议。

各国代表合影。图自越南外交部
各国代表合影。图自越南外交部

越通社河内——2026年4月7日，东盟高级官员会议（ASEAN SOM）在菲律宾马尼拉举行。东盟11个成员国的外交部副部长/高级官员及东盟秘书处领导出席会议。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江率领越南代表团出席会议。

会上，各国代表集中审查了已达成协议的各项承诺和合作优先事项的落实情况，第48届东盟峰会（预计于2026年5月举行）的筹备工作，并就世界局势动荡且充满挑战背景下加强团结与合作的方向和措施交换了意见。

2026年东盟轮值主席国菲律宾代表强调了将与东盟各国共同实现2026年所设定目标和优先事项的决心。本届东盟峰会的主题为“领航共同未来”，优先事项包括：维护和平与安全、应对新兴威胁、海洋合作、加强经贸联系、推动数字化转型与创意经济、支持中小企业、促进全面包容性发展以及提升人民作用等。

邓黄江副部长强调，在世界局势持续动荡且充满挑战的背景下，东盟需要不断努力巩固团结，加强区域内部及与各合作伙伴之间高效、务实的合作；改进运作方式与机制，提高活动效能；同时在联合国及各多边论坛上发挥作用并发出统一的声音。

针对中东冲突正对东盟各国产生广泛负面影响的情况，邓黄江副部长建议东盟研究并制定涵盖政治、经济、能源、粮食和社会等各方面的总体应对战略，并提交给第48届东盟峰会审议通过。

* 在东盟高级官员会议期间，4月8日上午还举行了东南亚无核武器区条约委员会执行委员会（SEANWFZ ExCom）会议，旨在评估条约的执行情况。 东盟协调理事会第19次工作组会议，讨论东帝汶加入东盟正式成员国路线图的落实进展。（完）

越通社
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