东盟与中日韩以稳健的经济基本面应对能源冲击考验

越通社河内——东盟与中日韩（10+3）宏观经济研究办公室（AMRO）4月6日发布《2026年东盟与中日韩区域经济展望》（AREO 2026），其中预计该区域在2026年和2027年的经济增速均为4.0%。



AMRO首席经济学家何东表示，进入2026年，10+3区域经济基本面整体稳健，但近期中东局势恶化，明显加大了区域经济下行风险。不过，与历次能源冲击相比，当前区域具备更为有利的应对条件。一方面，各经济体能源效率显著提升，对石油的依赖度有所下降，另一方面，本轮冲击前区域通胀处于低位，绝大多数经济体具备充足的政策空间。



AMRO报告显示，2025年全年，10+3区域经济增长4.3%，超出2025年4月美国宣布加征关税后3.8%的预测值。超预期的经济增长，主要受稳健内需、出口、投资及区域内经济互联不断深化共同推动。其中，AI相关半导体需求旺盛，成为区域出口增长的重要驱动力。通胀方面，受全球能源价格上涨影响，报告预计区域总体通胀将从2025年的0.9%升至2026年的1.4%和2027年的1.5%。



何东认为，各家央行应着力维护市场秩序和金融稳定，一旦供给冲击演变为持续性通胀压力，则需果断采取政策举措。财政政策应优先考虑针对性支持政策，帮助受能源价格上涨冲击最大的困难群体，避免出台可能加剧通胀或损害财政可持续性的大规模刺激措施。



报告同时指出，近年来区域经济所展现出的经济韧性并非偶然，其反映的是一场历时二十年的深层次结构性转型。10+3区域内生产及制造关系网日趋紧密，且区域内需求的重要性日益增加。区域对美国的附加值出口份额已从约三分之一降至20%，区域内份额则上升至近30%。



10+3区域现已成为全球最大的终端需求市场，占全球最终需求的28%。（完）

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