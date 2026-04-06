国际

东盟与中日韩以稳健的经济基本面应对能源冲击考验

东盟与中日韩（10+3）宏观经济研究办公室（AMRO）4月6日发布《2026年东盟与中日韩区域经济展望》（AREO 2026），其中预计该区域在2026年和2027年的经济增速均为4.0%。

日本一超市。图自越通社
日本一超市。图自越通社

越通社河内——东盟与中日韩（10+3）宏观经济研究办公室（AMRO）4月6日发布《2026年东盟与中日韩区域经济展望》（AREO 2026），其中预计该区域在2026年和2027年的经济增速均为4.0%。

AMRO首席经济学家何东表示，进入2026年，10+3区域经济基本面整体稳健，但近期中东局势恶化，明显加大了区域经济下行风险。不过，与历次能源冲击相比，当前区域具备更为有利的应对条件。一方面，各经济体能源效率显著提升，对石油的依赖度有所下降，另一方面，本轮冲击前区域通胀处于低位，绝大多数经济体具备充足的政策空间。

AMRO报告显示，2025年全年，10+3区域经济增长4.3%，超出2025年4月美国宣布加征关税后3.8%的预测值。超预期的经济增长，主要受稳健内需、出口、投资及区域内经济互联不断深化共同推动。其中，AI相关半导体需求旺盛，成为区域出口增长的重要驱动力。通胀方面，受全球能源价格上涨影响，报告预计区域总体通胀将从2025年的0.9%升至2026年的1.4%和2027年的1.5%。

何东认为，各家央行应着力维护市场秩序和金融稳定，一旦供给冲击演变为持续性通胀压力，则需果断采取政策举措。财政政策应优先考虑针对性支持政策，帮助受能源价格上涨冲击最大的困难群体，避免出台可能加剧通胀或损害财政可持续性的大规模刺激措施。

报告同时指出，近年来区域经济所展现出的经济韧性并非偶然，其反映的是一场历时二十年的深层次结构性转型。10+3区域内生产及制造关系网日趋紧密，且区域内需求的重要性日益增加。区域对美国的附加值出口份额已从约三分之一降至20%，区域内份额则上升至近30%。

10+3区域现已成为全球最大的终端需求市场，占全球最终需求的28%。（完）

越通社
#东盟与中日韩宏观经济研究办公室 #AREO 2026 #经济展望 #AMRO首席经济学家何东 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南政府副总理梅文政参观越南企业的展位。图自越通社

东博会继续推动越中两国在多领域的交流与合作

越通社驻中国记者报道，中国—东盟博览会（CAEXPO）秘书处4月2日表示，作为促进区域经济一体化的重要务实平台，东博会继续推动越中两国在多领域的交流与合作，从传统行业到人工智能，为构建具有战略意义的越中命运共同体作出贡献。

会议现场。图自越通社

东盟-俄罗斯推动多领域合作

越通社驻印度尼西亚记者报道，第24次东盟与俄罗斯联合合作委员会会议（ARJCC）4月1日在雅加达举行。越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香出席会议。

会议现场。图自越通社

东盟—英国推动务实合作，迈向新发展阶段

据越通社记者报道，第5届东盟—英国高级官员会议（SOM）从3月30日至31日在英国举行。越南外交部副部长、东盟高官会（SOM）越南代表团团长邓黄江与英国国际网络总司长、英国高官会团长司徒娜共同主持会议。

各国代表合影。图自越通社

东盟与中国不断扩大经济与安全合作

3月30日，东盟与中国联合合作委员会（ACJCC）第27次会议在雅加达举行。双方认为，经济与安全的合作关系正不断得到扩大与加强。越南驻东盟代表团团长孙女玉香大使出席了会议。

会安是国内外游客青睐的旅游目的地。图自越通社

越南成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地

2025年，越南接待菲律宾游客超过48.2万人次，使其成为菲律宾游客颇具吸引力的旅游目的地。此外，东盟内部的免签政策也为两国继续推进旅游合作并增进人民交流奠定了良好的基础。

更多

敏昂莱当选缅甸新任总统。图自越通社

敏昂莱当选缅甸新任总统

当地时间4月3日，缅甸联邦议会在内比都举行会议，由联邦议会议员组成的总统选举团对3名总统候选人进行投票。根据最新投票数据，副总统敏昂莱所得选票超过半数，实际上已赢得选举，将当选总统。

一艘液化石油气（LPG）油轮穿越霍尔木兹海峡后，停靠在印度古吉拉特邦的一个港口。图自越通社

马来西亚提出保障石油供应的五项优先措施

马来西亚正在采取积极措施，重点围绕五项优先事项，包括确保持续稳定的石油供应、定期与有关各方对话、抑制价格上涨、实施节能措施以及确保向公众提供充分信息。

中国电动汽车。图自越通社

马来西亚欢迎来自中国的汽车投资

马来西亚国际贸易及工业部（MITI）透露，该国仍敞开大门迎来中国的汽车投资，同时出台相应政策，促进高附加值产品制造，而非限制市场准入。

赴泰国曼谷旅游的外国游客。图自新华社/越通社

泰国接待外国游客同比下降2.29%

越通社驻曼谷记者报道，据泰国旅游与体育部的报告，自1月1日至3月29日，泰国共接待外国游客9174586人次，较去年同期下降2.29%。

日本首相高市早苗与与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托。图自https://mekongasean.vn/

日本与印尼就加强经济与安全合作达成共识

3月31日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）就加强经济与安全领域的具体合作，旨在巩固两国的战略伙伴关系这一内容达成共识。

泰国总理阿努廷在泰国国会发表讲话。图自越通社

泰国总理向王室提交新内阁名单

越通社驻曼谷记者报道，泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）30日确认，已向王室提交了新内阁名单，目标是在4月中旬宋干节假期前能够向国会作施政纲领报告。

泰国曼谷的一个加油站。AFP/越通社

东盟需加强能源安全与可持续性转型

在世界面临中东能源冲击以及气候变化影响日益严重的背景下，东盟正面临重新评估自身角色、政策导向并及时提出危机应对方案的巨大压力，旨在当今零碎与分裂的全球秩序中维持重要地位。

澜湄合作首次领导人会议十周年招待会。图自越通社

澜湄合作：十年印记与期待新的“黄金十年”

越通社驻北京记者报道，经过十年的形成与发展，澜沧江—湄公河合作机制（LMC）正日益成为亚洲最具活力的次区域合作模式之一，其在经济、安全和民间交流等方面取得了显著进展。

第27届东盟与中日韩（10+3）峰会现场。图自越通社

加强东盟与中日韩合作 提升金融韧性

3月23日，菲律宾财政部（DOF）表示，该国正实施各项具体措施，旨在增强金融韧性并深化东盟与中日韩（ASEAN+3）的合作。菲律宾目前担任 2026 年东盟轮值主席国。