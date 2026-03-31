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日本与印尼就加强经济与安全合作达成共识

3月31日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）就加强经济与安全领域的具体合作，旨在巩固两国的战略伙伴关系这一内容达成共识。

日本首相高市早苗与与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托。图自https://mekongasean.vn/
日本首相高市早苗与与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托。图自https://mekongasean.vn/

越通社河内——3月31日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）就加强经济与安全领域的具体合作，旨在巩固两国的战略伙伴关系这一内容达成共识。

在东京举行会谈后共同会见记者时，日本首相强调，日本将支持印尼在人工智能（AI）领域的人才培养，并协助提升其海上安全能力。日本视与印尼的合作为实现“自由开放的印度太平洋”愿景的关键要素。

近年来，双方通过日本的“政府安全保障能力强化支援”（OSA）框架，在提供军事设备及举行联合演习等方面不断加强防务合作。

针对当前复杂的国际地缘政治局势，两国领导人对中东冲突深表关切。普拉博沃总统指出，在充满波动的世界中，两国需要“肩并肩”站在一起，并表达了参与缓解国际紧张局势努力的愿望。

同日，印尼总统府发布通告称，两国在东京举行的印尼-日本商业论坛上签署了至少10份谅解备忘录及战略合作协议，覆盖能源、投资、技术、金融服务等领域。

印尼内阁秘书泰迪·印德拉·维查雅（Teddy Indra Wijaya）表示，上述合作承诺总值约380万亿卢比（约合200亿美元），是两国更广泛合作方案的一部分。这表明印尼正日益巩固其作为全球投资乐土的地位，其长期增长前景赢得了国际投资者的信任。

普拉博沃总统于3月29日至31日对日本进行访问。此访在亚洲各国在应对中东冲突升级导致霍尔木兹海峡供应中断风险、积极寻求能源安全保障方案的背景下进行。（完）

越通社
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