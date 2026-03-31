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东盟与中国不断扩大经济与安全合作

3月30日，东盟与中国联合合作委员会（ACJCC）第27次会议在雅加达举行。双方认为，经济与安全的合作关系正不断得到扩大与加强。越南驻东盟代表团团长孙女玉香大使出席了会议。

各国代表合影。图自越通社
各国代表合影。图自越通社

越通社雅加达——越通社驻印度尼西亚记者报道，3月30日，东盟与中国联合合作委员会（ACJCC）第27次会议在雅加达举行。双方认为，经济与安全的合作关系正不断得到扩大与加强。越南驻东盟代表团团长孙女玉香大使出席了会议。

会上，双方强调，东盟与中国关系的积极发展一直为本地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献，从而积极支持东盟共同体建设进程。

双方表示，《2021-2025年中国-东盟行动计划》的执行率已达97%。在落实《2026-2030年行动计划》的前3个月内，执行率已超过23%。多年来，中国一直是东盟的首要贸易伙伴，在为东盟提供发展合作资金方面走在前列，维持着与东盟最多的合作机制，同时也是东盟最大的客源。

在世界和地区形势复杂多变、潜藏诸多不可预测因素的背景下，双方一致同意本着相互理解、相互尊重、互利共赢的精神加强全面战略伙伴关系，遵守国际法，支持多边主义和国际法体系。

中国驻东盟大使王擎强调，中方高度重视东盟，坚定支持东盟中心地位，支持东盟实施《东盟共同体愿景2045》，将其与中国新的五年规划相对接。双方共同为世界和地区的和平、安全、稳定与合作作出积极贡献。

会上，东盟各国和中国代表再一次强调遵守并认真落实《东海各方行为宣言》（DOC）的承诺，努力早日完成有效、务实、符合国际法及1982年《联合国海洋法公约》的“东海行为准则”（COC）。

双方还就多项符合共同关注和利益的具体合作领域达成一致，包括国防安全合作、海洋合作、打击跨国犯罪、防灾减灾、绿色转型、数字经济发展、扩大贸易投资、有效利用升级后的《东盟—中国自贸区3.0版》（ACFTA 3.0）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、基础设施对接、保障能源安全及维持供应链稳定等。

孙女玉香大使高度评价了包括中国在内等各国在维护和平稳定环境、为地区合作与发展创造便利条件方面的责任与贡献。她提出了一些具体建议，旨在推动东盟-中国在符合DOC精神的海洋合作、防范高科技犯罪、支持企业提高利用ACFTA 3.0和RCEP效率、科技和创新、基础设施互联互通、可再生能源等领域的合作；并建议中方继续积极参与，为2026年东盟未来论坛（ASEAN Future Forum 2026）作出贡献。（完）

越通社
#东盟与中国联合合作委员会 #ACJCC #经济 #安全 #越南 #东盟 中国
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