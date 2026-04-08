越南祖国阵线中央委员会主席致信祝贺老挝传统新年

越通社河内——值此老挝人民传统新年（佛历2569年）之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀向老挝人民革命党中央政治局委员、老挝建国阵线中央委员会主席奇乔·凯坎皮吞（Kikeo Khaykhamphithoune）致贺信。



在贺信中，裴氏明怀向奇乔·凯坎皮吞以及老挝建国阵线中央委员会全体干部、公职人员和职员致以美好的节日祝福。她对老挝人民在老挝人民革命党的英明领导下所取得的全面巨大成就给予高度评价，同时相信在奇乔·凯坎皮吞的领导下，老挝建国阵线将继续发挥凝聚全民族大团结力量的作用，为老挝国家发展目标的胜利实现作出贡献。



贺信同时强调越老两国伟大友谊、特殊团结与全面合作关系以及两国阵线组织之间的合作关系是两国人民的无价之宝。裴氏明怀愿与奇乔·凯坎皮吞密切配合，有效落实越南祖国阵线和老挝建国阵线达成的合作协议，为越老两党、两国和两国人民的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系日益走向深入务实作出贡献。



裴氏明怀同时表示希望奇乔·凯坎皮吞早日访问越南，就今后推动两国阵线组织合作关系日益走向深入务实的各项措施进行交换意见。（完）





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