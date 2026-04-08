俄罗斯媒体：越南建设更具实权的国家机构

越通社河内 ——4月7日，俄罗斯多家媒体就越南第十六届国会选举越共中央总书记苏林为2026-2031年任期国家主席发表文章，认为这是越南治理体系中的一大变革，旨在实现未来系列重大发展目标。



俄新社报道称，越南国会选举了国家最高领导人。越共中央总书记苏林成为国家主席，越共中央组织部部长黎明兴当选为政府总理。据俄新社报道，苏林总书记曾多次访问俄罗斯。最近一次是应普京总统邀请于2025年5月访俄。2021年，苏林被授予俄罗斯友谊勋章，以表彰他为发展俄越双边合作所作的重要贡献。他还是俄联邦总统国民经济与国家行政学院的名誉教授。



《生意人报》（Kommersant）网站报道称，苏林曾担任多个重要职务，自2024年8月就任越共中央总书记以来，他积极改革国家行政架构，将省市数量减半并取消了一级地方政府，旨在精简机构、提升国家管理效力和效率。该网站还强调了为提升越南竞争力而进行的大规模经济改革，以及苏林总书记多次强调将科技、创新和数字化转型视为首要国策，并将私营企业视为经济的重要动力。



不仅如此，苏林还多次申明，必须制定服务于企业而非阻碍发展的法律。关于国家的外交政策，苏林认为，积极的对外交往和一体化进程是“重要、常规”的任务。“民族奋进时代”最雄心勃勃的目标之一是力争在2026-2030年实现年均GDP增长10%以上，成为中等偏高收入国家，并在2045年成为发达国家。



文章指出，越南为实现既定任务拥有良好基础。吸引外国直接投资是保持高速增长的基础之一，同时，反腐败政策不仅巩固了人民对党和国家的信任，也为国内外投资者创造了更可靠和可预测的环境。然而，文章也认为，在来自美国关税政策和中东冲突对出口及供应链造成负面影响的“双重压力”下，今年实现GDP两位数增长对越南来说将是一个挑战。能源价格上涨也正对包括越南在内的整个东南亚地区产生重大影响。



同日，gazeta.ru网站写道，苏林总书记以495/495的绝对赞成票获得国会信任，当选2026-2031年任期国家主席。新任越南国家主席在讲话中宣布了确保稳定、加快经济增长、提高人民生活质量的目标。同时承诺建立以科技、创新、数字化转型为基础的新发展模式，并加强国家的国防自主能力。



文章评论，将越共中央总书记和国家主席两个职务集于一身，将确保党的主张、路线和决议得到迅速、高效的贯彻和执行。此外，这也将为有效实现发展目标和执行政策创造条件。（完）

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