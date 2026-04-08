推动AI在越中跨境旅游合作中的应用

越通社河内——据越通社驻中国记者报道，4月7日，“AI赋能越中跨境旅游合作”交流研学活动在中国南宁市正式启动，吸引了来自越南4个省的近30名旅游干部和企业代表参加。



该活动由广西壮族自治区文化和旅游厅与越南广宁、谅山、高平、宣光等省文化体育旅游厅联合举办，主题为“加强AI+跨境旅游”交流合作。



根据计划，在为期14天的时间里，学员们将参加由AI技术专家、中国—东盟政策研究学者以及旅游领域专家直接授课的深度课程。内容聚焦于大数据在旅游政策制定、跨境旅游产品开发以及旅游联合品牌建设等领域的应用。



广西壮族自治区文化和旅游厅领导强调，该活动旨在搭建智慧旅游发展经验交流分享的平台，从而增进互信，推动两国地方间务实合作。各方期待共同打造特色旅游产品，提升游客体验，朝着智慧、便利、可持续的方向发展跨境旅游。



谅山省文化体育旅游厅代表认为，交流人工智能在旅游业中的应用经验，将有助于越南各地更有依据地制定和实施符合实际情况的数字化转型计划。同时表示希望双方加强信息共享、数据对接，并协调开发智慧旅游产品。



活动框架内，学员代表团将赴广西南宁、柳州、桂林、河池等地进行实地考察，了解智慧旅游模式，参与传统文化体验活动，参观与越中友好关系历史相关的地点以及胡志明主席在中国的旧居。



该活动被认为切实有助于推动越中两国地方旅游合作，特别是在数字化转型和新技术应用成为必然趋势的背景下，为两国跨境旅游发展开辟了诸多机遇。（完）

越通社