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人工智能—— 全面重构教育与培训的“杠杆”

在数字化转型强劲发展的背景下，人工智能的爆炸式发展正成为教育领域创造新的转折点。人工智能不再仅仅停留在辅助工具的角色，而是正在成为推动从管理、教学到研究全面重构的“杠杆”，开启了一个更加灵活、更能适应数字时代的教育生态系统，符合于有关实现教育培训突破性发展的第71-NQ-TW号决议精神。

河内市南门坊征王初中学生对应用人工智能编程的机器人产品深感兴趣。图自越通社
河内市南门坊征王初中学生对应用人工智能编程的机器人产品深感兴趣。图自越通社

越通社河内——在数字化转型强劲发展的背景下，人工智能的爆炸式发展正成为教育领域创造新的转折点。人工智能不再仅仅停留在辅助工具的角色，而是正在成为推动从管理、教学到研究全面重构的“杠杆”，开启了一个更加灵活、更能适应数字时代的教育生态系统，符合于有关实现教育培训突破性发展的第71-NQ-TW号决议精神。

从“数字化”向全面重构转型

越南教育培训部科学、技术与信息局副局长阮山海表示，过去一段时间，教育领域的数字化转型取得了诸多积极成果。从新冠肺炎疫情背景下的线上教学组织，到教育行业数据库、高中毕业考试在线报名以及大学在线招生等全国性系统的应用推广。

在当前背景下，随着人工智能的强劲发展，第71-NQ/TW号决议正式出台。该决议对全面数字化转型提出了新要求，强调要在教育领域普及并深度应用数字技术与人工智能。

阮山海表示，如果说以往的数字化转型只是帮助教育活动实现“数字化”的方式，那么随着人工智能的介入，我们正迈入全面重构教学活动与教育管理的新阶段。

然而，除了机遇外，人工智能在教育领域的应用也给管理工作和学术诚信带来了挑战。 阮山海分享道，教育培训部的观点是既不盲目禁令，也不听之任之，而是要建立适当的法律框架，确保 AI应用的高效、安全与可控。

目前，教育部正在开展教育领域《人工智能法》实施计划，并同步制定教育培训领域的AI应用战略。与此同时，教育部正研究出台关于教育领域应用AI的安全规范、风险管理及实施条件的规定；其中包括在技术应用，特别是AI应用过程中的学术诚信内容。

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学生与机器人互动。图自越通社

为了使数字技术真正成为实现教育公平的工具，需要政府、学校、家庭及全社会的共同参与，同步开展多项任务与解决方案。阮山海提到了三大核心任务，包括：提升学习者的数字素养与AI能力；开发数字平台与共享数据库；完善基础设施与接入条件。

教育行业也正致力于推进建设各类型平台，如数字资源、电子教材系统、在线公共服务以及国家教育管理平台，并与教育培训国家数据库的开发紧密结合。

打造创新教育生态系统

河内理工大学副校长阮峰田副教授认为，人工智能正为全球高等教育带来具有基础性意义的转变。河内理工大学也明确，人工智能不仅仅是一个教学与研究领域，而且也是全面革新大学的战略动力。

专家认为，人工智能趋势正逐渐成为教育领域的重要辅助工具。在此背景下，开发越南语人工智能导向及建立评估标准被视为提高AI在国内应用能力的必要步骤。邮政电信通信学院（PTIT）侧重于本土语言开发并建立教育领域AI通用标准的做法，有望为提升人力资源质量做出贡献，同时增强越南在AI技术开发与应用方面的自主能力。

谈到为适应数字时代而进行的科研与培训思维转变时，太原大学下属经济与工商管理大学副校长杜氏翠芳副教授表示，近年来，学校在科研思维和接轨方式上发生了强劲变革。经济与工商管理大学已从偏向学术成就的研究模式，转型为侧重解决地方与企业实际发展难题的研究定向。

可见，新技术与人工智能正逐步塑造一个智能化、个性化且紧扣社会发展需求的教育体系。因此，政策导向与教育培训机构创新举措的有机结合，将对构建一个现代、高效且公平的教育系统起着决定性作用。（完）

越通社
#数字化转型 #人工智能 #第71-NQ-TW号决议 #教育生态系统
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