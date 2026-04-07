人工智能—— 全面重构教育与培训的“杠杆”

越通社河内——在数字化转型强劲发展的背景下，人工智能的爆炸式发展正成为教育领域创造新的转折点。人工智能不再仅仅停留在辅助工具的角色，而是正在成为推动从管理、教学到研究全面重构的“杠杆”，开启了一个更加灵活、更能适应数字时代的教育生态系统，符合于有关实现教育培训突破性发展的第71-NQ-TW号决议精神。



从“数字化”向全面重构转型



越南教育培训部科学、技术与信息局副局长阮山海表示，过去一段时间，教育领域的数字化转型取得了诸多积极成果。从新冠肺炎疫情背景下的线上教学组织，到教育行业数据库、高中毕业考试在线报名以及大学在线招生等全国性系统的应用推广。



在当前背景下，随着人工智能的强劲发展，第71-NQ/TW号决议正式出台。该决议对全面数字化转型提出了新要求，强调要在教育领域普及并深度应用数字技术与人工智能。



阮山海表示，如果说以往的数字化转型只是帮助教育活动实现“数字化”的方式，那么随着人工智能的介入，我们正迈入全面重构教学活动与教育管理的新阶段。



然而，除了机遇外，人工智能在教育领域的应用也给管理工作和学术诚信带来了挑战。 阮山海分享道，教育培训部的观点是既不盲目禁令，也不听之任之，而是要建立适当的法律框架，确保 AI应用的高效、安全与可控。



目前，教育部正在开展教育领域《人工智能法》实施计划，并同步制定教育培训领域的AI应用战略。与此同时，教育部正研究出台关于教育领域应用AI的安全规范、风险管理及实施条件的规定；其中包括在技术应用，特别是AI应用过程中的学术诚信内容。



学生与机器人互动。图自越通社

为了使数字技术真正成为实现教育公平的工具，需要政府、学校、家庭及全社会的共同参与，同步开展多项任务与解决方案。阮山海提到了三大核心任务，包括：提升学习者的数字素养与AI能力；开发数字平台与共享数据库；完善基础设施与接入条件。



教育行业也正致力于推进建设各类型平台，如数字资源、电子教材系统、在线公共服务以及国家教育管理平台，并与教育培训国家数据库的开发紧密结合。



打造创新教育生态系统



河内理工大学副校长阮峰田副教授认为，人工智能正为全球高等教育带来具有基础性意义的转变。河内理工大学也明确，人工智能不仅仅是一个教学与研究领域，而且也是全面革新大学的战略动力。



专家认为，人工智能趋势正逐渐成为教育领域的重要辅助工具。在此背景下，开发越南语人工智能导向及建立评估标准被视为提高AI在国内应用能力的必要步骤。邮政电信通信学院（PTIT）侧重于本土语言开发并建立教育领域AI通用标准的做法，有望为提升人力资源质量做出贡献，同时增强越南在AI技术开发与应用方面的自主能力。



谈到为适应数字时代而进行的科研与培训思维转变时，太原大学下属经济与工商管理大学副校长杜氏翠芳副教授表示，近年来，学校在科研思维和接轨方式上发生了强劲变革。经济与工商管理大学已从偏向学术成就的研究模式，转型为侧重解决地方与企业实际发展难题的研究定向。



可见，新技术与人工智能正逐步塑造一个智能化、个性化且紧扣社会发展需求的教育体系。因此，政策导向与教育培训机构创新举措的有机结合，将对构建一个现代、高效且公平的教育系统起着决定性作用。（完）