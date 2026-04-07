越南农业与环境部12个专业数据库与国家数据库成功对接

越通社河内——4月6日，越南农业与环境部与公安部在河内联合举行农业与环境部数据库与国家综合数据库（C12）对接暨谅解备忘录签署仪式。



越南农业与环境部部长陈德胜在仪式上表示，这是落实中央政治局2024年底颁布关于促进科技、改革创新和国家数字化转型取得突破的第57-NQ/TW号决议各项任务过程中的重要里程碑，同时开启了农业与环境部数字化转型进程中的新发展阶段。



陈德胜表示，截至目前，农业与环境部12个重点数据库全部准备就绪，可正式投入运行，并按照“正确、充分、鲜活、统一、共享”的标准进行规范化。这一成果是“90个昼夜土地数据净化战役”的成果。



此外，农业与环境部从2025年12月起建成并投入运行了农产品溯源体系，以榴莲产品为试点，并由此逐步扩展到大米、肉类、禽蛋、奶制品、水果、茶叶、咖啡等其他产品。预计从2026年7月1日起，将在全国农食产品进行同步部署。

谅解备忘录签署仪式。图自越通社

陈德胜指出，数据库的完善以及溯源体系的部署，给农业与环境部从中央到地方的国家治理工作带来了便利，同时也为民众、企业在生产经营及获取公共服务方面提供了支持。



今后，农业与环境部和公安部将继续配合，完善数据对接的法律框架和技术标准，建设国家级农产品溯源平台，同时保障网络信息安全和数据安全，为数据的有效整合和开发利用奠定基础。



农业与环境部设定的目标是到2026年底，完成全国范围内的地籍测量和地籍图绘制工作；进行土地登记、建立地籍档案并建设国家土地数据库，确保所有地块实现数字化、统一管理、实时运行，并与国家数据库及相关信息系统进行有效连接。同时，继续推进行政审批制度改革，提升在线公共服务质量，努力实现全部符合条件的行政审批事项实现全流程在线办理。（完）