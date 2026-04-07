AI时代的网络安全：适应变革 持续发展

越通社河内——4月7日上午，国家网络安全协会在河内举办了题为“人工智能（AI）时代的安全性——塑造数字未来的战略”专题研讨会，旨在为相关管理机构、网络安全专家、研究机构及企业界搭建一个交流平台。



越南国家银行副行长、国家网络安全协会副主席范进勇在开幕致辞中指出，AI已深度参与到从数据处理到决策支持的各项运营活动中，使得技术系统变得更加互联且复杂。这意味着安全漏洞不再仅存在于“外层”，而是可能直接出现在系统的核心部位。



越南公安部网络安全局和打击高科技犯罪局（A05）局长阮红君大校在研讨会上分享了从国家安全角度出发的三大挑战：一是在数据日益成为战略资产背景下的数据主权保护问题；二是对于外国平台与技术的依赖风险；三是针对AI系统本身的保护需求。这要求我们必须主动掌握、驾驭并确保AI技术的安全性，以维持长期的可持续发展。



全球领先的政府与企业网络安全供应商——Check Point软件技术公司亚太及日本地区总裁卢玛·巴拉苏布拉马尼安（Ruma Balasubramanian）在会上表示，AI在注入创新动力的同时，也使网络安全风险变得更加复杂。对此，她建议的安全方法集中于三大支柱：可视化、治理与预防。

针对关注构建AI专用基础设施以满足数据主权要求的企业，Check Point提出了“AI工厂安全蓝图”（AI Factory Security Blueprint）模型。



同时，Check Point还介绍了“AI防御平面”（AI Defense Plane）平台。这是一项针对AI应用及基础设施的全面安全解决方案，旨在助力企业安全且合规地部署AI。



研讨会期间，来自管理机构、安全专家及国家网络安全协会（NCA）成员企业的代表进行了多场专题讨论，明确了AI对网络安全的影响，互相分享知识、经验与技术方案，旨在提升信息安全人力资源能力，以满足在数字化转型及AI实际应用进程中不断升级的要求。（完）