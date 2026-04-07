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AI时代的网络安全：适应变革 持续发展

4月7日上午，国家网络安全协会在河内举办了题为“人工智能（AI）时代的安全性——塑造数字未来的战略”专题研讨会，旨在为相关管理机构、网络安全专家、研究机构及企业界搭建一个交流平台。

研讨会现场。图自越通社
研讨会现场。图自越通社

越通社河内——4月7日上午，国家网络安全协会在河内举办了题为“人工智能（AI）时代的安全性——塑造数字未来的战略”专题研讨会，旨在为相关管理机构、网络安全专家、研究机构及企业界搭建一个交流平台。

越南国家银行副行长、国家网络安全协会副主席范进勇在开幕致辞中指出，AI已深度参与到从数据处理到决策支持的各项运营活动中，使得技术系统变得更加互联且复杂。这意味着安全漏洞不再仅存在于“外层”，而是可能直接出现在系统的核心部位。

越南公安部网络安全局和打击高科技犯罪局（A05）局长阮红君大校在研讨会上分享了从国家安全角度出发的三大挑战：一是在数据日益成为战略资产背景下的数据主权保护问题；二是对于外国平台与技术的依赖风险；三是针对AI系统本身的保护需求。这要求我们必须主动掌握、驾驭并确保AI技术的安全性，以维持长期的可持续发展。

全球领先的政府与企业网络安全供应商——Check Point软件技术公司亚太及日本地区总裁卢玛·巴拉苏布拉马尼安（Ruma Balasubramanian）在会上表示，AI在注入创新动力的同时，也使网络安全风险变得更加复杂。对此，她建议的安全方法集中于三大支柱：可视化、治理与预防。

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人工智能生成的视频通过深度伪造技术，以假乱真地模仿真人影像，达到了新的高度，令观众极难辨别真伪。然而，这一领域也正是AI能力尚存诸多局限之处。正因为AI技术尚未完善，信息受众可以通过一些肉眼观察的方法来识别由AI技术制作的视频，从而帮助辨别伪造视频。

针对关注构建AI专用基础设施以满足数据主权要求的企业，Check Point提出了“AI工厂安全蓝图”（AI Factory Security Blueprint）模型。

同时，Check Point还介绍了“AI防御平面”（AI Defense Plane）平台。这是一项针对AI应用及基础设施的全面安全解决方案，旨在助力企业安全且合规地部署AI。

研讨会期间，来自管理机构、安全专家及国家网络安全协会（NCA）成员企业的代表进行了多场专题讨论，明确了AI对网络安全的影响，互相分享知识、经验与技术方案，旨在提升信息安全人力资源能力，以满足在数字化转型及AI实际应用进程中不断升级的要求。（完）

越通社
#AI时代 #人工智能 #网络安全 #数字化 越南
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